"Türkiye cennet Avrupa bizi kıskanıyor" diyenler buna ne diyecek?

‘Türkiye’de fakirlik yok herkes dışarılarda geziyor ‘Türkiye cennet Avrupa bizi kıskanıyor ‘ gibi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen gurbetçiler, bu kez Türkiye gerçekleriyle karşılaştı. Park halindeki BMW'sinin panelinin çalındığını gören gurbetçi, "hırsız var" diye feryat etti.