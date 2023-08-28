"Türkiye cennet Avrupa bizi kıskanıyor" diyenler buna ne diyecek?

‘Türkiye’de fakirlik yok herkes dışarılarda geziyor ‘Türkiye cennet Avrupa bizi kıskanıyor ‘ gibi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen gurbetçiler, bu kez Türkiye gerçekleriyle karşılaştı. Park halindeki BMW'sinin panelinin çalındığını gören gurbetçi, "hırsız var" diye feryat etti.

"Türkiye cennet Avrupa bizi kıskanıyor" diyenler buna ne diyecek?

Türkiye’de son zamanlarda lüks araçtaki panel hırsızlıkları artmaya devam ediyor.

Hırsızlar artık gece gündüz demeden lüks araçların camlarını patlatıp içerisindeki paneli rahatlıkla söküp götürebiliyor.

Sadece bir dakika içinde paneli sökmeyi tamamlayan hırsızlarla araç sahibi gurbetçi arasında geçen diyalog gündem oldu.

Saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedilen olayda, hırsızlar BMW aracın kaputunu açarak panele ulaştılar. Saniyeler içinde, özel donanıma sahip olan BMW'lerde yer alan değerli ekipman ve parçaları çaldılar.

"NE YAPIYORSUNUZ SİZ, HIRSIZZZ?"

O sırada araçlarının soyulduğunu fark eden gurbetçi "Ne yapıyorsunuz siz, hırsızzz?" diyerek hırsızlara bağırdı.

Hırsızlar sakin tavrını korurlarken verdikleri rahat cevap kameralara böyle kaydedildi:

" -Ne yapıyorsunuz siz, hırsızzz?

-Bye byeee.

-Allah belanızı versin.

-Allah asıl sizin belanızı versin."

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Şarkıcı Bengü sahneye dev disko topunun üzerinde indi Magazin
Şarkıcı Bengü sahneye dev disko topunun üzerinde indi
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması Spor
Okan Buruk'tan Zaha ve transfer açıklaması
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu Güncel
Adana'yı sağanak vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçların dalları koptu
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın yerel seçim talimatını açıkladı
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak Güncel
Sürücüler dikkat! İstanbul'da 30 Ağustos bazı yollar trafiğe kapatılacak
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu Güncel
Eminönü-Cibali istasyonu açılış tarihi belli oldu
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması Ekonomi
Flaş... Flaş... Bakan Şimşek'ten kredi açıklaması