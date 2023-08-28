"Türkiye cennet Avrupa bizi kıskanıyor" diyenler buna ne diyecek?

Türkiye’de son zamanlarda lüks araçtaki panel hırsızlıkları artmaya devam ediyor.
Hırsızlar artık gece gündüz demeden lüks araçların camlarını patlatıp içerisindeki paneli rahatlıkla söküp götürebiliyor.
Sadece bir dakika içinde paneli sökmeyi tamamlayan hırsızlarla araç sahibi gurbetçi arasında geçen diyalog gündem oldu.
Saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedilen olayda, hırsızlar BMW aracın kaputunu açarak panele ulaştılar. Saniyeler içinde, özel donanıma sahip olan BMW'lerde yer alan değerli ekipman ve parçaları çaldılar.
"NE YAPIYORSUNUZ SİZ, HIRSIZZZ?"
O sırada araçlarının soyulduğunu fark eden gurbetçi "Ne yapıyorsunuz siz, hırsızzz?" diyerek hırsızlara bağırdı.
Hırsızlar sakin tavrını korurlarken verdikleri rahat cevap kameralara böyle kaydedildi:
" -Ne yapıyorsunuz siz, hırsızzz?
-Bye byeee.
-Allah belanızı versin.
-Allah asıl sizin belanızı versin."