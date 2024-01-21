Türkiye ekonomisi son 13 çeyrekte büyüme gösterdi

DEİK'in İstanbul Grand Cevahir'de düzenlediği 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde bir konuşan Bolat, küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ağır enflasyon küresel ticaretteki daralmayı ve ekonomide ki durgunluğu meydana getirdiğini belirtti.

Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre dünya ticaretinde 2023 yılının ocak-eylül döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 gerilemenin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bolat, Türkiye Yüzyılı projesi çerçevesinde DEİK ailesi olarak, özel sektör kuruluşları, iş insanları ve kamu kurumlarının yoğun çabaları ile 2023 yılında ekonomik alanda ümit verici rakamlara ulaşmayı başardıklarını vurguladı.

"LOJİSTİKTE TOPLAMDA 100 MİLYAR DOLARLIK BİR PAZAR BÜYÜKLÜĞÜNE SAHİBİZ"

Ticaret Bakanı Bolat, 2023 yılını 55 milyon turist sayısı ile dünyada 4. büyük ülke olarak tamamladıklarını söyleyerek, turizm gelirleri olarak ilk 9 ayda 41,4 milyar dolar ile yılı da 50 milyar dolar turizm geliriyle kapatıp dünyada 7. sırayı elde etmiş olacaklarını belirtti.