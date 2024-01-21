Piyasalarda bu hafta neler yaşandı?

Kaynak: Haber Merkezi Büşra Kapan
Piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Küresel piyasalarda yurtiçinde emekliye ek yüzde 5’lik zam, yurtdışı tarafta Davos Zirvesi ve diğer yoğun gündemin olduğu haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor.

1-) SSK ve Bağkur emeklisine ek zam verildi

Yılın ilk kabine toplantısının konusu emekli zammıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan SSK ve Bağkur emeklilerine ek yüzde 5 puan zam verildiğini söyleyerek SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 42,6'ya yükseldiğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan memur, SSK ve Bağkur ayrımı yapmadan tüm emeklilerin yıllık maaş artış oranlarının temmuz ayında eşitleneceğini dile getirdi.

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2-) Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını açıkladı. TCMB’nin yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 42 olarak açıklandı.

3-) Moody’s’ten Türk şirketleri kredi notu güncellemesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 5 Türk şirketin kredi notunu yükseltmeye karar verirken 2 şirketin ise not görünümünde güncellemeye gitti.

4-) Konutta 9 yılın en düşüğünde

Yurtiçinde konutta 2023’te toplam 1 milyon 225 bin 926 satışı yapıldı. Böylece 2014 yılından bu yana yıllık bazda en düşük satış rakamı gerçekleşti.

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5-) Fed’in Bej Kitap yayınında ekonomik aktiviteye yönelik açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed), kasımdan beri çoğu bölgede ekonomik faaliyetlerde çok az değişiklik olduğunu veya hiç değişiklik olmadığı paylaşıldı. Yayımlanan rapora göre, güçlü tüketici harcamalarının son günlerde ABD ekonomisini desteklediği vurgulandı.

6-) Davos Zirvesi’nde yapay zekaya dikkat çekildi

İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda "yapay zeka ile hızlı dönüşüm ortamında güvenin yeniden inşası" toplantının temel konularından oldu.

7-) Lagarde’den faiz indirim vurgusu

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde AMB tarafından yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Diğer yandan Lagarde, aşırı iyimser piyasaların AMB'nin enflasyonla mücadelesine yardım etmediğine de vurgu yaptı.

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