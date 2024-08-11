Türkiye erken seçime mi gidiyor? Kulisleri sarsan iddia

Gazeteci Babacan, AKP'nin olası erken seçim ve parlamenter sisteme dönüş senaryolarına ilişkin ilginç iddialarda bulundu.

ERKEN SEÇİMDE AKP NASIL AVANTAJLI DURUMA GETİRİLEBİLİR?

Gazete Pencere'den Nuray Babacan, AKP'nin olası erken seçim ve parlamenter sisteme dönüş senaryolarına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. Babacan, bu konuların kamuoyu önünde konuşulması için erken olduğu görüşünün partide hakim olduğunu aktardığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM, her dönem sonunda olduğu gibi gece-gündüz çalışıp, AKP’li siyasiler uzun saatler boyu sohbetler yapınca, önümüzdeki olası siyasi gelişmeler konusunda cin fikirler ortaya dökülmeye başladı! Örneğin, “Bir erken seçim durumunda iktidar partisi AKP’yi avantajlı hale getirmek için ne yapmalı” gibi… Tek başına iktidar olabilmek için parlamenter sisteme dönüş, muhalefete öneri olarak götürülürse ne olur?

RESMİ TAVIR FARKLI

Öncelikle şunu söyleyelim; resmi parti politikası olarak erken seçim gündem yapılmayacak. CHP’nin ya da herhangi bir muhalefet partisinin erken seçimi gündeme getirme politikasının parçası olunmayacak. Konunun gündemde kalmasına neden olacak açıklamalar yapılmayacak.

Parti kurmayları, cumhurbaşkanının üçüncü kez adaylığı için seçimlerin Meclis tarafından yenilenmesi kararı alınması gerektiğini hatırlatıyor. Ancak bu konuda tartışmaların henüz çok erken olduğunu, bu nedenle konuyu şimdilik kamuoyu önünde tartışmayacaklarını dile getiriyorlar.

EKONOMİK AKP'Yİ KORKUTUYOR

Doğal olarak herhangi bir seçimden avantajlı çıkmak için aşılması gereken sorunlar olduğunu biliyorlar. Parti kaynakları, 'Şu anda önceliğimiz ekonomi. Ekonominin rayına girmesi için çalışıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde seçim tarihi konusu değerlendirilir. Ancak 2027 başında seçimlerin yenilenmesi değerlendirme konusu yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimlerin en fazla 1 yıl öne çekilmesi tartışılabilir' diyorlar."