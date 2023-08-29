Türkiye Fransa maçı İsrail'de oynanacak

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.
Ay Yıldızlılarımızın kritik mücadelesi TRT Spor Yıldız'dan canlı ekranlara gelecek.
Filenin Efeleri'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:
1 Eylül Cuma:
16.00 Romanya-Türkiye
2 Eylül Cumartesi:
17.30 Türkiye-Yunanistan
4 Eylül Pazartesi:
20.00 Portekiz-Türkiye
5 Eylül Salı:
20.00 Türkiye-İsrail
İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU
Pasör: Arslan Ekşi, Arda Bostan
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç
Libero: Volkan Döne, Berkay Bayraktar
İŞTE GRUPLAR
A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre
B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna
C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda
D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya