Türkiye Fransa maçı İsrail'de oynanacak

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasındaki ilk maçını yarın Fransa ile sahaya çıkıyor.

Türkiye Fransa maçı İsrail'de oynanacak

İsrail'in Tel Aviv kentindeki Shlomo Group Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 17.00'de başlayacak.

Ay Yıldızlılarımızın kritik mücadelesi TRT Spor Yıldız'dan canlı ekranlara gelecek.

Filenin Efeleri'nin yer aldığı D Grubu maçlarına İsrail ev sahipliği yapacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup maçlarının TSİ programı, milli takım kadrosu ve gruplarda yer alan ülkeler şöyle:

1 Eylül Cuma:

16.00 Romanya-Türkiye

2 Eylül Cumartesi:

17.30 Türkiye-Yunanistan

4 Eylül Pazartesi:

20.00 Portekiz-Türkiye

5 Eylül Salı:

20.00 Türkiye-İsrail

İŞTE MİLLİ TAKIM KADROSU

Pasör: Arslan Ekşi, Arda Bostan

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija

Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül, Mert Matiç

Libero: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

İŞTE GRUPLAR

A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre

B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna

C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda

D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’ Güncel
Fatih Altaylı vatandaşlık satanlara ateş püskürdü. ‘Kendi vatanımızda sığıntı olduk’
Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak Magazin
Ömer dizisine 3 sürpriz isim katıldı. Tüm dengeler alt üst olacak
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon Spor
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'la ortak operasyon
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü Yaşam
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak Güncel
Güneydoğu’da 2 ila 4 derece sıcaklık artacak
Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü Güncel
Çocuklar çürüğe mahkum edildi: Okul çağındaki çocukların yüzde 90’ında görüldü