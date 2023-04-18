Türkiye Gazeteciler Sendikası grev kararı aldığını açıkladı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Fransız AFP ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmayınca grev kararı aldı. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde greve çıkılacağı açıklandı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası grev kararı aldığını açıkladı

TGS, AFP işvereni ile sürdürdüğü TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde greve başlayacaklarını açıkladı.

Türkiye’deki ekonomik krize ve enflasyona rağmen AFP işvereninin makul bir teklif vermediğini belirten TGS’nin bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Agence France-Presse (AFP) işvereni ile sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde greve başlıyoruz. Üç aydan fazladır devam eden müzakerelerde, Türkiye’de tüm çalışanları derinden etkileyen ekonomik krizi görmezden gelen, her ne kadar haberlerini yapıp tüm dünyaya duyursalar da gerçek enflasyon oranlarını konuşmak istemeyen bir yaklaşım ile karşı karşıya kaldık.

“AFP'NİN TÜRKİYE BÜROSUNDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ HAK ETTİĞİ ÜCRETE ULAŞAMAYAN GAZETECİLERDİR”

Hemen her gün eriyen ücretlerimizle ay sonunu getiremememize rağmen, bunu telafi edecek bir teklifi maalesef göremedik. AFP'nin Türkiye bürosunda çalışan üyelerimiz Türkiye’de ve tüm dünyada örnek gösterilen başarılı işlere imza atan, ödüller alan, AFP'ye hem prestij hem para kazandıran ancak bunun karşılığında hak ettiği ücrete ulaşamayan gazetecilerdir.

“3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ’NDE GREVE BAŞLAYACAĞIMIZI DUYURUYORUZ”

Bugün haklarımızı almak için hem grev kararını ilân ediyor hem de 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde grev uygulamasına başlayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Bu noktaya gelmemek için Sendika olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf etmemize rağmen maalesef aynı karşılığı bulamadık. AFP yönetimini çalışanlarının ücretlerini hak ettikleri seviyeye çekmeye ve bu süreci grev yaşanmadan bitirmeye davet ediyoruz.”

TGS’nin bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

“ADİL BİR ÜCRET VE İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI AYRICALIK DEĞİL, HAKTIR”

“AFP 3 Mayıs’ta greve gidiyor! Ekonomik krizi ve gerçek enflasyon oranlarını görmezden gelen AFP, işvereni mâkul bir teklif sunmazsa 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde greve çıkıyoruz. Adil bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ayrıcalık değil, haktır.”

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