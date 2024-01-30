Türkiye geçen yıl 70 ülkeye ihracatta bulundu

Ticaret Bakanlığından gelen yazılı açıklamada, ekonominin belkemiği konumundaki ihracatın, Cumhuriyet'in 100. yılında 255,8 milyar dolarla rekor kırdığı hatırlatıldı.

Küresel ihracattan alınan payın 2002'de yüzde 0,55 olduğunu belirtilen açıklamada, bu payın 2022'de yüzde 1,02, Eylül 2023 sonunda ise yüzde 1,06 seviyesine yükseldiğine vurgu yapıldı.

Gelen açıklamada, 2002’de 31 bin 855 olan ihracatçı firma sayısının 2023'te yüzde 339 artış gösterek 139 bin 830'a yükseldiği belirtilerek, geçtiğimiz yıl ilk kez ihracat yapan firma sayısının 38 bin 574, bu firmaların toplam ihracata katkılarının da 6,6 milyar dolar olduğu paylaşıldı.

Bu dönemde, 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine 12 bin 886 ürünün ulaştırıldığına ve bu ülkelerin 70'ine tarihin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, "En önemli ticari partnerimiz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ocak-Kasım 2023 döneminde dünyadan ithalatı yüzde 16,1 gerilerken, ülkemizin AB'ye yaptığı ihracat 2023'de bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artışla 104,3 milyar dolar oldu." İfadeleri kullanıldı.

54 FASILDA 1 MİLYAR DOLARIN ÜSTÜNDE İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

İmalat sanayisi ihracatının 241 milyar dolarla en yüksek değere yükselerek toplam ihracattan yüzde 94,2 pay aldığının vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı ise yüzde 40,3'e yükselmiştir. Hava taşıtları ve bunların aksamları, ilaçlar, bağışıklık ürünleri, video kayıt cihazları ve fotovoltaik hücreler, en çok ihraç ettiğimiz yüksek teknolojili ürünler olarak öne çıkmaktadır." değerlendirilmesinde bulunuldu.