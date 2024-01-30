Kredi kartınız her an kapanabilir. Bankalar müşterileri uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartınız her an kapanabilir. Bankalar müşterileri uyardı
Konuttan otomobile kadar birçok kredi alanında frene basılmasıyla beraber kredi kartı harcamalarındaki artış hız kazandı.

Yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı vatandaşı kredi kartlarına teşvik ediyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı kullanımının azaltılması için kredi kartı limitleri ve taksit sayılarında yeni düzenlemeler yapıldı.

Bankalar ise artık son tedbiri kartların kullanım alanlarına getirdi.

Bankalar yeni düzenlemeye ilişkin kredi kartı müşterilerine uyarıda bulundu.

Kredi kartıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, “makul gerekçesi olmayan transferler” yapması sebebiyle kartların kullanıma kapatılabileceği uyarısı yapıldı.

BDDK’nın verilerine göre 19 Ocak 2024 haftası itibarı ile bireysel kredi kartı hacmi, 1 trilyon 172 milyar lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu tutar 459 milyar liraydı. Bireysel kredi kartı hacminde bir yıllık artış, yüzde 155’e yükseldi.

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KREDİ KARTI KULLANIMINA DÜZENLEMESİ EKONOMİK BELGELERDE DE YER ALDI

2024 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda kredi kartları ile yapılacak olan mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme sürelerinin analiz edileceği, gerekirse ilave tedbir alınacağı belirtildi.

2024-2026 yılları arasında Orta Vadeli Program’da da kredi kartı kullanımlarının, parasal istikrarı etkilemeyerek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenleneceği paylaşıldı.

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