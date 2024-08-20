Türkiye genelinde binlerce silah ele geçirildi

Kaynak: İHA
Türkiye genelinde binlerce silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde düzenlenen "Mercek-23" operasyonları kapsamında 2 bin 269 silahın ele geçirildiğini ve 2 bin 439 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilde gerçekleştirilen bu operasyonların il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri iş birliğiyle yürütüldüğünü belirtti.

Operasyonlar sırasında elde edilen silahların sayısına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin başarısını vurgulayarak, "Aziz milletimiz bilsin ki ruhsatsız silah temin edenleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Suç odaklarına karşı mücadelemiz, milletimizin desteğiyle aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. Yerlikaya, operasyona katılan güvenlik güçlerini tebrik etmeyi de ihmal etmedi.

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