Türkiye gri listeden çıkarılacak mı? Tüm gözler bu toplantıya çevrildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye gri listeden çıkarılacak mı? Tüm gözler bu toplantıya çevrildi

Türkiye’de gözler bugün Singapur’dan gelecek açıklamaya çevrildi. OECD bünyesinde kurulan Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) toplantısında Türkiye’nin gri listeden çıkarılıp çıkarılmayacağı kararı alınacak. Kritik açıklamanın saat 12.00’da yapılması bekleniyor.

Türkiye, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kaldığı için 2021 yılında FATF tarafından gri listeye alınmıştı.

FATF'tan bir heyet geçen ay, Türkiye'nin kara para aklama ve yasa dışı finansmanın önlenmesine ilişkin uygulamaları yerinde değerlendirmek için ülkeyi ziyaret etmişti.

BAKAN ŞİMŞEK SİNGAPUR’A GİTTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kritik toplantı için Singapur’a gitti. Bakan Şimşek, toplantda sunum yapacak.

Öte yandan Bakan Şimşek, Singapur’da Asyalı yatırımcılarla bir araya gelerek Asyalı yatırımcılar ile görüşecek Şimşek, Türkiye’nin ekonomi programını anlatarak yatırımcıları Türkiye’ye çekmeye çalışacak.

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKABİLECEK Mİ?

Tüm gözler Singapur’dan gelecek açıklamaya çevrildi. Türkiye’nin gri listeden çıkabilip çıkamayacağı merakla bekleniyor. Ekonomi kurmayları Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasını beklerken aksi bir kararın siyasi olacağını vurguluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen ay FATF yetkililerinin Türkiye ziyaretinin son derece olumlu geçtiğinin altını çizerek Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasını beklediğini söylemişti.

FATF, toplantı sonrası gri listedeki son durumu açıklayacak. Açıklamanın TSİ 12.00’da yapılması bekleniyor.

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