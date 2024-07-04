Türkiye Hollanda maçına tanıdık hakem

Avusturya karşısında 2-1 galip gelen milli takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşacak.

6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de oynanacak olan mücadele için nefesler tutulurken UEFA'dan beklenen açıklama geldi.

Millilerimiz için tamam ya da devam anlamına gelen karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yöneteceği duyuruldu.

Turpin, 2016 yılında Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Portekiz'in Braga takımı ile Kadıköy'de oynadığı maçı yönetmişti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.