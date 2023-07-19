Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolar değerinde anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile BAE arasında imzalanan toplam 50,7 milyar dolar değerindeki 13 anlaşmayı duyurdu.

Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolar değerinde anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti vesilesiyle Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı ve kabul edildi.

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve BAE Devlet Başkanı’nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata vardı.

Söz konusu Ortak Mutabakat’la Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkarıldı.

"ANLAŞMALARIN TOPLAM TUTARI 50,7 MİLYAR DOLAR"

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı.

Erdoğan, Türkiye ile BAE arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacaklarını belirterek, "Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz.' dedi. İletişim Başkanlığı da 'Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir. Anlaşmaların toplam tutarı 50,7 milyar dolardır." açıklamasında bulundu.

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