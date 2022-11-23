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Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:36
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Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Bermudez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arasındaki görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Küba Radyo Televizyon Enstitüsü (ICRT) Arasında İşbirliği Protokolü"nü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle Küba Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Küba Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernandez tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Küba Cumhuriyeti Ulusal Arşiv Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü"ne, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı (MİNCEX) Arasında Mutabakat Zaptı"nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Konularında Eğitim Verilmesi Maksadıyla Mutabakat Muhtırası"nı da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla imza attı.

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