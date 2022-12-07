Türkiye ile Rusya heyetleri 8-9 Aralık’ta İstanbul'da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında yarın ve 9 Aralık’ta yapılacak.

İstanbul’da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.