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Türkiye ile Rusya heyetleri 8-9 Aralık’ta İstanbul'da bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında 8-9 Aralık'ta gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul’a gelecek.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 14:46
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Türkiye ile Rusya heyetleri 8-9 Aralık’ta İstanbul'da bir araya gelecek

Türkiye ile Rusya heyetleri 8-9 Aralık’ta İstanbul'da bir araya gelecek
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında yarın ve 9 Aralık’ta yapılacak.

İstanbul’da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

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