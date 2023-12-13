Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Binasının Tarihi Kitap Haline Getirildi

İHA’nın haberine göre, Bina Bina İçinde isimli mimari monografi kitabında Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihsel yolculuğu, Türkiye İş Bankası Yayınları aracılığıyla okuyucuyla buluştu. İstanbul Beyoğlu ilçesine de tarihi bir bakış sunan kitap, Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu’nun deneyimlerini de sanatseverlere sunuyor. Asırlık müze binasının Türkiye İş Bankası Resim ve Heykel Müzesi’ne dönüşüm hikayesini anlatan eser, tüm sanatseverleri bu tarihi serüvene ortak olmaya çağırıyor.

Ertuğ Uçar ve Feride Çiçekoğlu’nun ortak çalışması olan eser, hem Beyoğlu’nun tarihsel yapılarına hem de Bodvi Apartmanı’ndan müze binası haline gelen Resim ve Heykel Müzesi’ne ışık tutuyor. Kitabın yazarlarından Ertuğ Uçar Bina Bina İçinde kitabı hakkında şunları kaydetti: “Bu kitap İş Bankası Resim Heykel Müzesini, yalıtılmış bir mimari nesne olarak değil Beyoğlu’nun ve İstanbul’un yakın tarihi içinde yer alan, o tarihi yapan parçalardan biri olarak hikâye ediyor”

Bina Bina İçinde kitabına Resim ve Heykel Müzesi Mağazası RHM Dükkan’dan Pazartesi günleri hariç olmak üzere her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında ulaşılabiliyor. Aynı zamanda kitap, iskultur.com.tr adresinden de temin edilebiliyor.