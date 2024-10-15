Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne iki önemli ödül

21. Uluslararası İş Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında Stevie® Ödülü’ne layık görülen müze, Dünya Sanat Günü Wallace Hartley Ödülleri’nde de 2024 Sanat Kurumu Ödülü’nü kazandı. 21. Uluslararası İş Ödülleri’nin kazananlarına İstanbul’da düzenlenen bir törenle ödülleri takdim edildi.
Dünya Sanat Günü ‘Wallace Hartley’ Ödülleri ise Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Bedri Baykam ve Yönetim Kurulu Üyesi Nebahat Karyağdı’nın ev sahipliğinde Piramid Sanat’ta düzenlenen törende sahiplerine takdim edildi.
Yapılan törenlerde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi adına ödülleri, müzenin müdürü Ayşe Canan Atlığ kabul etti.