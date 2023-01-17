﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, bünyesinde uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6 ncı dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; sözlü giriş sınavı ile toplam 10 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular; 16/01/2023 Pazartesi ile 27/01/2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

16.01.2023 Pazartesi - 27.01.2023 Cuma (saat 23:59)

GRUPLAR

Birinci Grup [İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)]

2021 veya 2022 yılı puan türleri KPSS-P43

İkinci Grup [İstatistik]

2021 veya 2022 yılı puan türleri KPSS-P13

Yukarda belirtilen gruplardan uygun olan puan türlerinden en az 80 puan almış olmanız gerekmektedir.