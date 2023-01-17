17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, bünyesinde uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:47
Takip Et

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
+
Aa
-

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, bünyesinde uzman yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 10 personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvurusu

Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilatına sözlü sınav ile Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6 ncı dereceli kadrolarda istihdam edilmek üzere; sözlü giriş sınavı ile toplam 10 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Başvurular; 16/01/2023 Pazartesi ile 27/01/2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

16.01.2023 Pazartesi - 27.01.2023 Cuma (saat 23:59)

GRUPLAR

Birinci Grup [İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF)]

2021 veya 2022 yılı puan türleri KPSS-P43

İkinci Grup [İstatistik]

2021 veya 2022 yılı puan türleri KPSS-P13

Yukarda belirtilen gruplardan uygun olan puan türlerinden en az 80 puan almış olmanız gerekmektedir.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
3
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
4
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
5
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
6
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
7
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.