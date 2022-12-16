﻿TİP: Başörtüsü düzenlemesine 'hayır' diyoruz

AA'da yer alan haberde Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde bugünkü birleşimin de eklenmesiyle, yapılan 140 saat konuşmada, partisine bir dakika bile süre tanınmadığını söyledi.

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin susturulmaya çalışıldığını öne süren Baş, AK Parti'nin sürekli gerginlik çıkararak bütçenin kimlere ve nerelere harcanacağının üzerini örtmeye çalıştığını iddia etti.

Baş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçime giderken Anayasa Mahkemesinde bu dava görülüyor. Yetmiyor; İBB Başkanı, üstelik cumhurbaşkanı aday adaylığına adı geçen bir kişi, siyasi yasaklı hale getiriliyor. Siyasi partileri, olası rakiplerinizi yasaklıyorsunuz ve siz bu ülkeyi seçime doğru götürüyorsunuz. Bu utanç tablosuyla karşı karşıyayız. Hiç kimse buna bir mahkeme kararı demesin. Sanki ortada mahkeme varmış, kararı verenler de bağımsız hakimlermiş gibi düşünmeye hiç gerek yok. Bu karar doğrudan saraydan alınmıştır."

Baş, İmamoğlu hakkındaki kararın, iktidarın seçimi kazanmaya yönelik adımlarından biri olduğunu ileri sürdü.

- "Türkiye altıdan da büyüktür"

TİP Genel Başkanı Baş, altılı masaya çağrıda bulunmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Lütfen herkes aklını başına alsın. İktidar, hiçbir ayrım yapmadan tüm muhalefete saldırırken, sadece masayı ve masanın iç dengelerini düşünen bir karşı duruş, sadece altılı masaya değil tüm memlekete zarar verir. Bu saldırı, tüm yurttaşlarımızın seçme hakkına dönük de bir saldırı anlamına geliyor. Türkiye birden büyüktür ama Türkiye, altıdan da büyüktür. İçinden geçtiğimiz günlerde, hiç kimsenin, kendi kişisel hesaplarını, partisinin ve ittifakının çıkarlarını düşünme hakkı yoktur. Hepimizin yapması gereken, meseleyi, memleket meselesi, ülkede yaşayan tüm yurttaşların kurtuluşu olarak görmek ve bunun dışındaki bütün hesapları bir kenara bırakmaktır. Hata yapıldığında bu hatayı o ödemiyor, bütün bir halk, bizler de ödüyoruz."

Baş, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine "hayır" oyu vereceklerini, koltuk ve seçim hesapları uğruna Anayasa'nın laiklik ilkesinin aşındırılmasını kabul etmediklerini söyledi.

TİP Genel Başkanı Baş, "Bütün inançlara ve hiçbir dine inanmama hürriyetine eşit mesafede olması gereken bir anayasanın, bir dinin, bir inancın, bir yorumun öne çıkartılarak, buna atıflar yapılacak şekilde değiştirilmesini, telafisini mümkün olmayacak derecede tehlikeli buluyoruz. Aile maddesinde yapılmak istenen değişiklikle ise açıkça LGBTİ'leri yok sayma girişiminin devamı. Her iki değişiklik talebi, halkın kutuplaştırılmasına neden olacak." diye konuştu.