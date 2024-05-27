Türkiye - Japonya gönül köprüsüne destek

Kaynak: İHA
Türkiye - Japonya gönül köprüsüne destek

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü etkinlikleri için destek olmak amacıyla harekete geçti.

Bu kapsamda, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı Japonoloji Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen Japon Kültür Tanıtımı Günü'nde, Japonya yöresel kıyafetlerinin tasarlanması ve dikimi için bir kurs açıldı.

Kurs, KAYMEK'in uzman eğitmenleri eşliğinde gerçekleşti ve kursiyerler tarafından birbirinden güzel kıyafetler hazırlandı. Etkinlikte, Türkiye ile Japonya arasındaki uzun süreli dostluğun ve diplomatik ilişkilerin önemine vurgu yapılırken, kültürel alışverişin ve etkileşimin önemi de vurgulandı.

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