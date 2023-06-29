Türkiye, Küresel Barış Endeksi'nde 147. sırada

Türkiye, 2023 Küresel Barış Endeksi'nde 147. sırada yer aldı. Dünya sıralamasında İran ile aynı basamakta olan Türkiye, Avrupa'da ise son sırada yer aldı.

Türkiye, Küresel Barış Endeksi'nde 147. sırada

Türkiye, 2023 Küresel Barış Endeksi'nde 163 ülke arasında 147. sırada yer aldı. Türkiye, İran ile aynı sırayı paylaşarak 36 ülkenin listelendiği Avrupa kategorisinde en son sırada yer aldı.

Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından açıklananan ve ülkelerin barış düzeyi değerlendirilen rapor, yurt içi ve yurt dışındaki çatışmalardaki ölümler, cinayet oranı, silahlanma seviyesi, silah ihracatı, terör, siyasi istikrar ve mahkum sayısı gibi 23 göstergeye dayandırıldı.

IEP tarafından yayımlanan raporda, büyük güçlerin yanı sıra Türkiye, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgesel aktörlerin kendi yakın çevrelerinin dışında rol oynamak için daha istekli hâle geldiği ifade edildi. Türkiye'nin sadece yakın çevresinde değil, daha uzak yerlerdeki etkisini artırma çabasında olduğu belirtildi. Raporda, Türkiye için ifade edilen “Sadece Suriye ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda olduğu gibi yakın çevresinde değil, Somali ve Libya gibi daha uzak yerlerde de nüfuzunu artırma çabasında” yorumu dikkat çekti.

“Avrupa, Ortadoğu ve Kafkaslar'ın kesiştiği stratejik konumu, Türkiye'yi bölgedeki etkili bir güç yapıyor” değerlendirmesi yer alan raporda, Türkiye'nin İHA satış rakamlarının yükseldiği bilgisi de yer aldı. Etiyopya, Ukrayna ve Mali gibi ülkeler de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye İHA ihraç eden Türkiye'nin, silah ihracatı 2022'de yüzde 72.7 büyüdüğü vurgulandı.

EN HUZURLU 10 ÜLKE

1 - İzlanda

2 - Danimarka

3 - İrlanda

4 - Yeni Zelanda

5 - Avusturya

6 - Singapur

7 - Portekiz

8 - Slovenya

9 - Japonya

10 - İsviçre

SAVAŞTAKİ ÜLKELER SON SIRADA

155 - Sudan

156 - Somali

157 - Ukrayna

158 - Rusya

159 - Kongo

160 - Güney Sudan

161 - Suriye

162 - Yemen

163 - Afganistan

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