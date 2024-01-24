Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği 2023'ü 150 tüzel üye ile kapattı

TKYD, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayanan kurumsal yönetim anlayışını yaygınlaştırmak için çalışıyor. 2023 yılı sonunda toplam 150 tüzel üyesi oldu.

Bu üyeler arasında AKİŞ Gayrimenkul, Altınyağ Madencilik, Arkas Holding, AON Sigorta, Aşçıoğlu İnşaat, Boyner Grup, Branchout Global, Consus Enerji, DİAS Bilişim, DiliTrust MEA, Doğu Pres Otomotiv, Erciyas Holding, Esin Avukatlık, Farplas Otomotiv, İş Finansal Kiralama, İş GYO, İş Portföy, Kalkınma ve Yatırım Bankası, Koroplast, Mega Metal, MGO Grup, Nazalı Avukatlık, Pronet Güvenlik, Sarkuysan Elektrolitik Bakır, SOCAR Türkiye, Yenibiriş Dijital, Yeşilova Holding, Yeşim Group, Yonga Mobilya ve WNT Dış Ticaret gibi şirketler var.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, kurumsal yönetim anlayışı ve prensiplerinin Türkiye’de tanıtılması, geliştirilmesi ve uygulanması için 2003 yılından beri çalıştıklarını söyledi. Saka, “Türkiye’nin kalkınması, bütün kurumlarımızın başarılı bir kurumsal yönetim yapısına sahip olmasına bağlıdır. TKYD olarak, kurumsal yönetimin karar alma, yönetim kurulu ve kurum içi uygulamalarını kapsayan davranışsal yönetim alanında daha çok yol almak istiyoruz. Yeni üyelerimizi aramızda görmekten mutluyuz.” dedi.