Erdoğan sahip çıktı. Gaye Erkan protokolde İran Cumhurbaşkanını karşıladı

Kaynak: ANKA
Erdoğan sahip çıktı. Gaye Erkan protokolde İran Cumhurbaşkanını karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda hakkında çıkan iddialarla gündemden düşmeyen Merkez Bankası Başkanı Gaye Hafize Erkan’a destek verdi. Erkan, Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Reisi ile yaptığı görüşmede protokoldeki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Ankara’daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı lansman toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son dönemde hakkında çıkan iddialarla gündemden düşmeyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a destek verdi.

"BİNBİR GÜÇLÜKLE TEMİN ETTİĞİMİZ GÜVEN İKLİMİNİ BOZACAK KAMPANYALAR BAŞLATIYORLAR”

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar” ifadelerini kullandı.

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"FİTNE TÜCCARLARINI KESİNLİKLE UMURSAMIYORUZ"

“Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız” diyen Erdoğan, ”Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz” ifadelerini kullandı.

PROTOKOLDE YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarının tanıtım töreninin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi karşılamaya gitti. Düzenlenen Protokole Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’da katıldı.

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