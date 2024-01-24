Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İstanbul'u yağmur vurdu

İstanbul genelinde yağmurun da etkisiyle oluşan trafik yoğunluğu, uzun araç kuyrukları oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasının aktardığı verilere göre Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 83’lere ulaşırken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda oluşan trafik, D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Avcılar ile Beylikdüzü arasında her iki yönde de yoğun bir şekilde seyrediyor.

Basın Ekspres Caddesi Başakşehir yönünde ve Mahmutbey Gişeler'de ise araçlar durma noktasına geldi.

Yakanın öbür tarafı Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik yoğun bir şekilde kendinin hissettiriyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir’de, Şile Otoyolu'nda Üsküdar ile Ümraniye arasında her iki yönde de araç yoğunluğu yaşanıyor.

VATANDAŞLAR OLUŞAN TRAFİK NEDENİYLE TOPLU TAŞIMAYA YÖNELDİ

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ve Acıbadem ayrımında da uzun araç kuyrukları oluştu.

İş Mesailerinin sona ermesiyle evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Oluşan trafiğin azalmasıyla birlikte İBB’nin aktardığı haritaya göre trafik yoğunluğu yüzde 81’lere kadar geriledi.