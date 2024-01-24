Üst geçidi kullanmadılar canlarından oldular. Bir aile yok oldu: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 14.00 civarında, E-90 karayolunun 33. kilometresindeki Temelli bölgesinde gerçekleşti. Fatma Nur Öcal, annesi Şermin Öcal ve çocukları Öykü ve Emre Koç, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, ismi belirtilmeyen bir sürücünün kullandığı 34 FDE 878 plakalı otomobil çarptı.

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kaza sonucunda Fatma Nur Öcal ve Öykü Koç yaşamını yitirdi, Şermin Öcal ve Emre Koç yaralandı.

Yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak Şermin Öcal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Koç, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ACI TESADÜF

Ayrıca, Fatma Nur Öcal’ın eşi Ekrem Koç’un da 3 yıl önce bir trafik kazasında yaşamını yitirdiği bilgisi alındı.