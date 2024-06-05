Türkiye otomotiv endüstrisi en yüksek mayıs ihracatını gerçekleştirdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) ihracat açıklaması. OİB'den yapılan açıklamada, Türkiye otomotiv endüstrisinin 2024 Mayıs ihracatı, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 6,3 artışla 3 milyar 216 milyon 147 bin dolar olduğu belirtildi.

Otomotiv sektörü bu ihracat rakamıyla ülkenin toplam ihracatının yüzde 13,4'ünü oluşturdu. Otomotiv sektörü böylece yılın ilk 5 aylık 15 milyar 85 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisinin ihracatı 1,37 milyar dolar oldu. Binek otomobil dış satımı 1,18 milyar dolar olarak gerçekleşti. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 340,4 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 241 milyon dolar, çekici ihracatı ise 36 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya'ya dış satım, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 arttı. Sektörde, geçen yılın aynı ayına göre, ABD'ye yüzde 25, Fransa'ya yüzde 20, Romanya'ya yüzde 88, Fas'a yüzde 31 ihracat artışı yaşandı.

En büyük pazar Almanya'ya 485,6 milyon dolarlık ihracat

Mayısta, binek otomobillerde, geçen yılın aynı ayına göre, İspanya'ya yüzde 46, İtalya'ya yüzde 84, Birleşik Krallık'a yüzde 60, Almanya'ya yüzde 104, Hollanda'ya yüzde 138, İsveç'e yüzde 90 ihracat artışı görüldü.