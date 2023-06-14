Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bakan yardımcıları Kazakistan’da görüşecek

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye, 21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da bakan yardımcıları düzeyinde bir araya gelecek.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye bakan yardımcıları Kazakistan’da görüşecek

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye, Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geliyor. Rus medyası, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek toplantının 21 Haziran Çarşamba günü yapılacağını duyurdu.

Toplantıda, 12 yıldır yaşanan iç savaşın ardından Suriye’nin geleceği masaya yatırılacak.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmiş, toplantıda Rusya, toplantıya katılan ülkelerin bakan yardımcılarının Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkileri ilerletmek için bir yol haritası belirlemekle görevlendirileceğini açıklamıştı.(İHA)

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