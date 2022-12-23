23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü işçi alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 6 Engelli 1 Eski Hükümlü ve 16 normal olmak üzere toplam 22 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:19
Takip Et

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü işçi alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü işçi alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü 6 Engelli 1 Eski Hükümlü ve 16 normal olmak üzere toplam 22 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Türkşeker

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUNUNA TABİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI (ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS MEZUNU)

HAKKINDA DUYURU

Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Eskişehir Makine Fabrikası ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 1 Önlisans mezunu, 15 Ortaöğretim mezunu toplam 16 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 26.12.2022 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimiz çeşitli işyerlerindeki Eski Hükümlü kontenjan açığımızın kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 1 Eski Hükümlü (Ortaöğretim mezunu) Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 26.12.2022 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUNUNUN 30. MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimiz çeşitli işyerlerindeki Engelli ve Eski Hükümlü kontenjan açığımızın kapatılması amacıyla belirsiz süreli çalıştırılmak üzere 4 Engelli (Önlisans mezunu) ve 2 Engelli (Ortaöğretim mezunu) toplam 6 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 26.12.2022 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablo ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
1
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
2
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
3
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
4
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
5
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿Benzine zam
6
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
7
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Emekli maaşlarına yüzde kaç zam geliyor? Şimdi gözler emekli maaşlarında
﻿Amcasını 7 kurşunla öldüren sanığa müebbet hapis istemi
﻿Amcasını 7 kurşunla öldüren sanığa müebbet hapis istemi
﻿Amcasını 7 kurşunla öldüren sanığa müebbet hapis istemi
﻿Asgari ücret fırsatçılarına ceza uyarısı geldi
﻿Asgari ücret fırsatçılarına ceza uyarısı geldi
﻿Asgari ücret fırsatçılarına ceza uyarısı geldi
﻿Yangın sonrası dev köpük birikintileri
﻿Yangın sonrası dev köpük birikintileri
﻿Yangın sonrası dev köpük birikintileri
﻿Ormanda bulunan ceset DNA testi sonucu kayıp gence ait çıktı
﻿Ormanda bulunan ceset DNA testi sonucu kayıp gence ait çıktı
﻿Ormanda bulunan ceset DNA testi sonucu kayıp gence ait çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.