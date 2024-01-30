Türkiye Sigorta 2023 yılında 60 milyar TL prim üretti

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023 yılını değerlendirerek 2024 hedeflerini aktardı. Çakmak, hedeflerinin 2024 yılında kasko, sağlık, yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde öncü ve yön belirleyici konumlarını sürdürmek, aynı zamanda stratejik branşlarda büyümek olduğunu ifade etti. “2023 yılında toplam prim üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 136 artırarak; 60 milyar TL’lik rekor bir üretime imza attık” diyen Çakmak, güçlü finansal yapısıyla sağlıklı ve dengeli büyümeyi devam ettirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

YÜZDE 200’ÜN ÜZERİNDE ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Ürün bazında büyümelere bakıldığında hemen her branşta yüzde 100’ün hatta kimilerinde yüzde 200’ün üzerinde artışlar gördüklerini ifade eden Çakmak, “Kaza sigortalarında yüzde 36; yangın ve doğal afet ile tarım sigortalarında ise yüzde 20’nin üzerindeki pazar paylarımızla birinci konumdayız. Prim üretiminde çeyrek bazlı karşılaştırmalara baktığımızda ise; özellikle yılın 3’üncü ve 4’üncü çeyreğindeki yüksek artışlar, mutlaka dikkatinizi çekecektir. 3’üncü çeyrekte yüzde 194 ve 4’üncü çeyrekte yüzde 130’luk bir büyüme gösterdik” diye konuştu.

PİYASA DEĞERİ BİR YILDA ARTTI

Sürdürülebilir kârlılığı önemsediklerinin altını çizen Çakmak; tüm bu büyümelerin, yükselen rakamlar ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli bir katkısı olduğunu belirtti. Çakmak; “Piyasa değerimiz, bir yılda 774 milyon ABD dolarından 1,8 milyar ABD dolarına yükseldi ve sigortacılık sektörünün en değerli halka açık şirketi unvanını korumayı sürdürdük. Her iki şirketimizle otoritenin izin verdiği sürelerde temettü dağıtımı yapan şirketlerden olduk” dedi.

2024 VERİMLİLİK YILI OLACAK

2024’ü şirketleri için ‘verimlilik yılı’ olarak gördüklerine işaret eden Çakmak, “Hem hayat hem hayat dışında liderliğimizi pekiştireceğiz. Ayrıca, kasko ve sağlık gibi bireysel ürün gruplarında öncü olarak etkinliğimizi daha da geliştirip; yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde sektörün yön belirleyicisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mevcut ürünlerin teminat ve kapsamını genişleteceklerini söyleyen Çakmak, “Satış sonrası hizmet ve müşteri deneyimini teknoloji kullanımı ile geliştirmeyi ve hasar yönetiminin daha etkin hale gelmesi için teknoloji odaklı çalışmalar yapıyoruz” dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE ÜRETİM YAPMAYA DEVAM ETTİ

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgede, sahada olduklarını hatırlatan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem sonrasında bölge insanımıza muallak hasarlar dahil 6.5 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştireceğiz. Hayat sigortası tarafında ise 378.3 milyon TL ödeme yaptık. Depremden sonra da bölgede; sağlık, kasko, trafik gibi özel sigortalardan nakliyat, yangın, mühendislik gibi sigortalara kadar farklı ürünlerle güvence sunmayı sürdürdük. Depremden bugüne bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçe kestik. Bu toplam poliçe üretimimizin yüzde 13’ünü oluşturuyor. Hali hazırda; Türkiye Sigorta Dayanışma Obası’ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedemizi ağırlamayı sürdürüyoruz. Yaraların iyileşmesi yönünde elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz.”

Çakmak, basketbolun gelişimine ve daha geniş kesimlere yayılmasına, ampute branşlarında da farkındalığın artmasına katkı sunduklarını belirtti. Çakmak, ‘Spor birleştirir, birlik ise iyileştirir’ yaklaşımıyla kısa bir süre içinde deprem bölgesinde, Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğinde basketbol sahaları kurmaya hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.