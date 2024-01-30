Özgür Özel'den AKP'ye emekli maaşı eleştirisi. 'Emekliye verdiği 10 bin'i sarayda 27 saniyede harcıyorlar

Devlet Bahçeli’nin CHP’ye DEM parti üzerinden yüklenmesine partisinin grup toplantısından yanıt veren Özel, Bahçeli’nin prompterlerinin kablosunun takip edildiği takdirde uçlarının Saray’daki bir odaya çıktığını ifade ederek: “Birileri esas meselelerin konuşulmaması gayretinde. (Bahçeli'ye) Kızıp da söylese bir şey değil. Prompter'dan okuyor, dünden hazırlamışlar.

Devlet Bey camdan okuyor, camdan bu kadar hakaret olunca bunun bir vazife olarak görüldüğü belli. İkisinin de Prompter'ının kablosunu takip edince Saray'daki bir odaya çıkıyor. Biz onlara rağmen memleketin gerçek sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz.

Onlar istedi diye kavga edecek değiliz, seviyesine inecek değiliz. Mazallah çıkarken vurgun yeriz. Bizim derdimiz mutfaktaki yangın, emekliler, asgari ücretliler” şeklinde yanıt verdi.

“YETMEZ AMA 17 BİN LİRA OLSUN”

Hükümetin asgari ücret ve emeklilerin maaşlarını belirleme konusunda ilk günden itibaren eleştirilerine devam eden Özel, kendi gruplarının mecliste emekli maaşları için 17 bin liralık teklife el kaldırdıklarını, iktidarın 10 bin liraya el kaldırdığını şu sözlerle ifade etti:

“Emekliden almış saray danışmanına vermiş, asgari ücretliden alıp 3-4 maaş alıp doymayanlara vermiş. CHP gurubu 17 bin TL'ye el kaldırdı. Bizim grubumuz 'Yetmez ama 17 bin lira olsun' dedi. Onlar '10 bin yeter' dedi. Sizlere helal olsun, milletimiz görüyor.

Devam edin arkadaşlar, doğrulardan yana el kaldırmaya, emekçiden, emekliden yana el kaldırmaya devam edin. Millet kendisinin yanında olanı da emeğini sömüreni de görüyor.

Millet kendisini aç-sefil bırakanlardan, sandıktan oy alıp Meclis'te sırtına dönenlerden hesap soracak.”

EMEKLİYE VERİLEN 10 BİN LİRA 27 SANİYEDE TÜKENİYOR

Emeklilere verilen en düşük ücretin 10 bin lira olmasını, Ankara’da yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saray giderleri ile kıyaslayan Özel, 10 bin liranın sarayda 27 saniyede harcandığını ifade ederek: “Saray'ın günlük maliyeti 33.6 milyon TL. Bir günde harcıyorlar. Saatlik 1.4 milyon, dakikalık 23 bin TL harcıyorlar.

Bir asgari ücreti 40 saniyede tüketiyor. Emekliye verdiği 10 bini Saray'da 27 saniyede harcıyorlar. Asgari ücret vergi hesabına katılıyor. Biz kanun tekliflerini Meclis'e sunduk.

DİSK'in talebini CHP olarak sahipleniyoruz, vergide adalet istiyoruz. DİSK'i ve mücadelesini sahipleniyoruz.

“ERDOĞAN SENDE HİÇ UTANMA YOK MU?”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yola çıkarken yaptığı çay-simit hesabını tekrar hatırlatan Özel, Ankara’da simite yapılan 5 liralık zammın geri çekilmesinin Erdoğan’dan gelen bir telefondan dolayı olduğunu söyleyip, “Yola çıkarken dedi ki 'Benim hesabım simi-çay hesabı...' O zamanlar bir ailenin gelirinin yarısı yetiyordu. Ankara'da simit 10 lira. 1 Nisan da yine 15 lira emin olun.

Erdoğan'ın sinirli telefonuyla zammı geri çektiler. Çay 15 lira, toplam 25 lira. Aile beş kişilik. Neden beş kişilik. Tayyip Bey'e inanıp üç çocuk yaptılar...

1 öğün 125 TL, üç öğün 375, 30 gün 11 bin 250 TL. En düşük emekli maaşı 10 bin TL. Eyy Erdoğan, diyordu ya Ecevit'e 'Sende hiç utanma yok mu?' Eyy Erdoğan çay-simit hesabı ortada, 'Sende hiç utanma yok mu?'

“MİLLETİN DERDİ DEM DEĞİL ZAM ZAM ZAM”

Cumhur İttifakı tarafından sürekli DEM Parti ile olan ilişkisi tarafından eleştirilen Özel, milletin derdinin DEM değil Zam olduğunu, Cumhur İttifakının DEM diyerek zamları gizlemenin hesabını yaptığını söyledi. “Büyük zamlar yerel seçimden sonra kapıda. Erdoğan aldığı yetkiyle 18 liralık mazotu 42 lira yaptı. Bir tane cümleleri var. DEM DEM DEM. DEM diyerek seçim kazanmanın, zamları gizlemenin hesabını yapıyorlar. Açsın, susuzsun ama bayrağı indirecekler dediler verdi oyu. 18 liralık mazotu 42 lira yaptılar.

Vatanın başına bir şey gelecek olursa bedelliye kaçmayıp cepheye koşacak biziz. Vatandaşa DEM diyorlar... Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM ile de o kadar var.

Bir bardak demli çaylarını içtik, geldiler demli çayımızı içtiler. Özel'in, CHP'nin DEM ile kamera önünde ilişkisi neyse odur. Milletin derdi DEM değil zam zam zam.”

Özel’in konuşması şu şekilde:

“ASRIN FELAKETİ DEDİLER: ASRIN İHMALİ”

Haftaya grup salonu boş olacak. Deprem bölgesinde olacağız. Bu deprem 3 trilyon dolar vergi toplayan bir iktidarın 21. yılında yaşandı.

Mazereti olmayan bir iktidarın döneminde yaşandı. Bu depremi 8 kez imar affı çıkaran, buradan 26 milyar lira gelir elde eden, depreme dirençli kentler için bu kaynakları kullanmayan bir iktidarın döneminde yaşadık.

Tedbir almak, dirençli kentler yaratmak iktidar partisinin görevidir. Depreme hiç hazırlık yoktu, ilk bir hafta için inanılmaz bir koordinasyonsuzluk vardı.

Kendi iftiralarıyla sınandılar ve tarih önünde mahcup oldular. Ama maalesef en büyük bedeli kimsesizlere ödettiler. Asrın felaketi dediler ama asrın ihmali ile milleti tek başında bıraktılar.

"MEYDAN OKUYORUZ MEYDAN"

- 25 yıl boyunca şehirlerimizi kötü yönettiler. Şehirlerimiz güvensiz ortamlara dönüştü. 2019'da bir şey oldu... Her boş arsaya Katarlılara, Arap şeyhlerine veren arsa bitince buraya yeni bir boğaz yapacağım diyen birine İstanbullular dur dedi.

11 büyükşehirde talana, kent suçlarına dur dediler. Bu belediyeleri Türkiye İttifakı tarafından seçilmiş belediye başkanları yönetiyor.

Şeffaf, namuslu ve dürüst yönettiler. İstanbul'da harcanan kaynak yarıya düştü ama yapılan iş iki katına çıkmış. Arada dört kat var.

Meydan okuyoruz meydan. Eskiden viyadükler yağmurda havuza dönerdi. Nasıl büyük yağmurlar yağıyor Üsküdar artık bir adaya dönüşmüyor.

Şimdi o kentlere dönmek istiyorlar. Haramiler geri dönelim mi diyorlar. Haramiler gelmek istiyor halkçı belediye başkanlarına sahip çıkın. Biz çalışkan başkanlarınızı tekrar size emanet ediyoruz.

Herkes CHP'li belediyelere gitmek istiyor. Biz bütün vatandaşlarımızı Beşiktaş'ta, Karşıyaka'da, Nilüfer'de ağırlayamayız.

Ama verecekleri oylarla kendi ilçelerine CHP belediyelerini getirebilirler. İzmir'i, Çankaya'yı getirmek istiyorsanız oy verin gelelim size hizmet edelim.

"YILMAZ BÜYÜKERŞEN KONUŞTU BEN AĞLADIM"

Bugüne kadar 900'e yakın aday açıkladık. Seçime giren bütün partiler içinde en üst rakam. CHP geç kalıyor tezine kimse kulak vermesin. Rakiplerimiz yarı rakamlarda.

Eskişehir'de vefalı bir vedayı hep birlikte gerçekleştirdik. Bozkırın ortasında terk edilmiş bir şehri bir Avrupa kenti haline getiren, 1 milyon turist ağırlayan kenti yaşatan Yılmaz Büyükerşen konuştu ben ağladım.

Ben konuştum o ağladı. Ayşe Ünlüce başkanımıza gözü arkada kalmadan o şehri teslim etti.

Yılmaz hoca bir odada anılarını mı yazacak sanıyorsunuz? Hocanın bir eli Eskişehirli belediyelin üzerinde bir eli CHP'li bütün belediyelerin üzerinde.

Kendisi CHP'li belediyelerin hizmetlerinin ortaklaştırıldığı kurulda belediyelerimizi baş koordinatörü.

"CEM TUGAY HAYIRLI OLSUN"

Değişim nasıl olacak diyenlere dün açıklanan İzmir listesine baksın değişim orada. Yaş ortalaması 46, 12'si 40 yaş altında. 9'u kadın.

İzmir'in en büyük ilçelerine kadın aday koyduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Karşıyaka'da 5 yıl görev yapan Cemil Tugay'ı görevlendirdik hayırlı uğurlu olsun.

BAHÇELİ'YE YANIT: SİZ RANT İTTİFAKISINIZ

Bahçeli Türkiye İttifakından rahatsız olmuş 'Bunlar TOGG'a karşı' demiş. Biz TOGG'a neden karşı olalım. Meclise bakan TOGG'la geldi, 'anahtarı bırak biz de binelim' dedim.

Babanın malı gibi bakıyorsun, TOGG da bizim ülkenin bütün değerleri de bizim.

Ben doğal gazın keşfine karşı değilim, onun yoksul insanlara en ucuz şekilde ulaştırılmasından yanayım. Bu ülkede hangi değer varsa onun yanındayız.

Biz neden TCG Anadolu'nun karşısında olalım? Bizim karşısında olduğumuz 6. filoydu, senin yanında durdukların onun yanında namaza durdular.

Siz saray, rant, çıkar ittifakısınız, biz Türkiye ittifakıyız. Türkiye ittifakı 31 Mart seçimlerini kazanacak.