Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı final maçında Sırbistan’la karşı karşıya gelecek. Türkiye Sırbistan voleybol maçının ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

İtalya'yı yenerek finale yükselen A Milli Voleybol Takımımız Sırbistan ile final maçına kaldı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak final maçının hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE - SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde rakibi İtalya'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, finalde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

2-1 geriye düştükleri İtalya karşısında Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un başarılı hamleleriyle adını finale yazdıran sultanlar, grup maçlarındaki yenilgisiz lider pozisyonunu şampiyonlukla taçlandırmayı hedefliyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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