Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

2023 CEV Avrupa Şampiyonası Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı final maçında Sırbistan’la karşı karşıya gelecek. Türkiye Sırbistan voleybol maçının ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman? Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?