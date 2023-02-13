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Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman? Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde hangi kanallar yayın yapacak?

Televizyon Yayıncıları Derneği, Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım gecesi düzenleyecek. Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde 8 kanal ortak yayın yapacak. Peki, Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman? Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde hangi kanallar yayın yapacak?

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 12:14
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Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman? Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde hangi kanallar yayın yapacak?

Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman? Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde hangi kanallar yayın yapacak?
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Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketinin ardından ‘Türkiye Tek Yürek’ sloganıyla yardım gecesi düzenliyor. Pek çok kanalın ortak yayın yapacağı Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman saat kaçta merak ediliyor. Peki, Türkiye Tek Yürek yardım gecesi ne zaman? Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde hangi kanallar yayın yapacak?

Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki deprem sonrası yardım gecesi düzenleme kararı aldı.

“Türkiye Tek Yürek” sloganıyla düzenlenecek yardım gecesinde 8 televizyon kanalı ortak yayın yapacak.

TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Televizyon Yayıncıları Derneği, yardım gecesi düzenleme kararı aldı. 15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00’de ekranlara gelecek olan deprem yardımı gecesi 8 kanaldan yayınlanacak. Yardımlar, Kızılay ve AFAD’ın hesaplarında toplanacak.

DEPREM YARDIMI GECESİ HANGİ KANALLARDAN YAYINLANACAK?

Türkiye Tek Yürek yardım gecesinde  ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek olan program tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacak.

 

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