Türkiye Türk albayı uzaya götürsün diye 55 milyon dolar ödeyecek. Milli teknoloji hamlesi diye duyuruldu

T24’ten Füsun Sarp Nebil’in haberine göre, Axiom Space, 55 milyon dolar karşılığında, insanlara, şirketlere ve uzay ajanslarına insanlı uzay uçuşu hizmetleri sağlıyor.

AKP iktidarının milli teknoloji hamlesi olarak anlattığı uzaya insan gönderme planı Axiom Space’in uzay gezisi planına dâhil olmaktan ibaret.

Axiom Space, insanlı uzay uçuşu hizmetleri sağlayan ve dünyanın ilk ticari uzay istasyonunu inşa etmeyi amaçlayan bir Amerikan şirketidir.

Şirket, insanlara, şirketlere ve uzay ajanslarına, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yönelik görevler sunmaktadır. Bu görevler, 15 haftalık bir eğitim programını ve sonunda, 10 günlük bir uzay uçuşunu içermektedir.

ÖNCEKİ BİLETİ SUUDİ ARABİSTAN’A KAPTIRDIK

Türkiye, Axiom Space ile işbirliği yaparak, Türk uzay yolcusunun yerçekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlamıştır. Türkiye adına uzay gezisine katılacak olan kişi, Albay Alper Gezeravcı’dır. Gezeravcı, Türk Uzay Ajansı’nın (TUA) seçtiği ilk Türk astronottur.

Gezeravcı’nın bileti, 19 Eylül 2023’te Paris’te düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından Axiom Space’den alınmıştır.

Bilet, aslında Nisan 2022’de gerçekleşmesi planlanan Axiom-2 misyonu için ayrılmıştı.

Ancak, Suudi Arabistan, bu misyona katılmak için Axiom Space ile anlaşmış ve ilk Suudi kadın astronotu göndermişti. Bu durum, Türkiye’nin uzay programı için bir erteleme anlamına gelse de, aynı zamanda bir fırsat da yaratmıştır.

GÖREVDE BAŞKA KİMLER VAR

Axiom-3 misyonu, NASA’nın onayıyla, Kennedy Uzay Merkezi’nden (Florida) SpaceX’in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü ile fırlatılacaktır. Gezeravcı, bu özel uçuşta yer alacak dört astronottan biri olacaktır. Diğerleri, İtalya’dan Marcus Wandt, İsveç’ten Walter Villadei ve Axiom Space’in profesyonel astronotu olan Amerikalı Michael Lopez-Alegria’dır.

Türk astronotun katılacağı misyonun görev komutanı, eski ABD savaş pilotu ve emekli NASA astronotu Michael Lopez-Alegria’dır. Alegria, 65 yaşında olup, şu anda Axiom Space’te iş geliştirme direktörü olarak çalışmaktadır. Alegria, Axiom-1 misyonu dâhil olmak üzere, beş uzay görevinde yer almış ve toplam 257 gün uzayda kalmıştır. Alegria, aynı zamanda, Axiom Space’in UUİ’ye bağlanacak olan ticari modüllerinin geliştirilmesinde de rol oynamaktadır.

GÖREV HENÜZ AÇIKLANMADI

Axiom 3 görevi 14 gün boyunca yörünge kompleksine bağlı kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan "ulusal üniversiteler ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deneyi" gerçekleştirecek ancak bunların nelerden oluştuğu henüz ortaya çıkmadı.