Türkiye uzaya götürsün diye ABD’li şirkete 55 milyon dolar ödeyecek. Parayı bastıran herkesi uzaya götürüyorlar

AKP iktidarının milli teknoloji hamlesi olarak duyurduğu uzaya insan gönderme planı bu gece faaliyete geçiriliyor. Türkiye saati ile 01.11’de gerçekleştirilecek fırlatma ABD’nin Florida eyaletinde yapılacak. Türkiye adına uzay gezisine katılacak olan kişi Albay Alper Gezeravcı.

55 MİLYON DOLAR VEREN HERKESİ UZAYA GÖTÜRÜYORLAR

Türkiye’den de canlı olarak yayınlanacak ilk uzay seyahatinin arkasındaki gerçekler ise bambaşka. 55 milyon dolar ödenerek gerçekleştirilecek bu seyahati yapacak olan firma ABD’li Axiom Space.

Axiom Space, 55 milyon dolar karşılığında, insanlara, şirketlere ve uzay ajanslarına insanlı uzay uçuşu hizmetleri sağlıyor. Yani aslında parayı veren herkesi bilet karşılığında uzaya götürüyorlar.

Axiom Space, insanlı uzay uçuşu hizmetleri sağlayan ve dünyanın ilk ticari uzay istasyonunu inşa etmeyi amaçlayan bir Amerikan şirketi olarak biliniyor.

Şirket, insanlara, şirketlere ve uzay ajanslarına, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yönelik görevler sunuyor. Bu görevler, 15 haftalık bir eğitim programını ve sonunda, 10 günlük bir uzay uçuşunu içeriyor.

ÖNCEKİ BİLETİ SUUDİ ARABİSTAN’A KAPTIRDIK

Türkiye, Axiom Space ile işbirliği yaparak, Türk uzay yolcusunun yerçekimsiz ortamda yapacağı seyehata olanak sağlamıştır. Türkiye adına uzay gezisine katılacak olan kişi, Albay Alper Gezeravcı, Türk Uzay Ajansı’nın (TUA) seçtiği ilk Türk astronottur.

Gezeravcı’nın bileti, 19 Eylül 2023’te Paris’te düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi’nde, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır tarafından Axiom Space’den alınmıştır.

Bilet, aslında Nisan 2022’de gerçekleşmesi planlanan Axiom-2 misyonu için ayrılmıştı.

Ancak, Suudi Arabistan, bu misyona katılmak için Axiom Space ile anlaşmış ve ilk Suudi kadın astronotu göndermişti. Bu durum, Türkiye’nin uzay programı için bir erteleme anlamına gelse de, aynı zamanda bir fırsat da yaratmıştır.

4 KİŞİLİK MÜRETTEBAT

Axiom Space'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişilik mürettebat bulunuyor. Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen görev lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt yer alacak.

Florida'dan fırlatma 18 Ocak 2024 Perşembe günü Türkiye saatiyle 01.11'de gerçekleşecek. ISS'ye kenetlenme 19 Ocak'ta saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla, Türkiye'nin 2021 yılında açıkladığı Ulusal Uzay Programı'nın ilk insanlı uzay görevi hedefine ulaşacak.

GÖREV HENÜZ AÇIKLANMADI

Axiom 3 görevi 14 gün boyunca yörünge kompleksine bağlı kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan "ulusal üniversiteler ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deneyi" gerçekleştirecek ancak bunların nelerden oluştuğu henüz ortaya çıkmadı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 9 Şubat 2021’de Milli Uzay Programının tanıtım toplantısında Türkiye’nin 2023’te kendi yerli roketleriyle Ay’a gideceğini söylemişti. Erdoğan yaptığı konuşmasında şunları ifade etmişti;

“En önemli hedefimiz 100’üncü yılda Ay’a ilk teması gerçekleştirmek. Gökyüzüne bak, Ay’ı gör. İnşallah Ay’a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrid roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. İlk fırlatmayı uluslararası işbirliğiyle gerçekleştireceğiz. Böylece ikinci aşama Ay misyonu için de gerekli bilgileri toplamış olacağız.

2028’de gerçekleştirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı ve yumuşak inişi planlıyoruz. Böylece Ay’da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz.”