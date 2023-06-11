Türkiye Türklere değil Bulgarlara cennet. 100 levaya her şeyi alıp gidiyorlar

Bulgaristan'ın para birimi leva 12.90 TL'ye kadar yükseldi. Bulgar turistler, kentin farklı noktalarında alışveriş yaptı. Kur farkı nedeniyle bol bol alışveriş yapan turistler, poşetlerine doldurdukları ürünleri memleketlerine götürüyor.

Pazarcı esnafı Murat Ahmet, “Bulgarlara hastayım. Çok iyi, ölüyorum onlara. Sadece alışveriş yapsınlar. Çok alıyorlar. Bereket versin, Bulgarlar olmasa burası biter” diye konuştu.

"TÜRKİYE CENNET ÜLKESİ"

Esnaf Salih Mızrak ise “Geliyor, akın akın… 5 levaları 70 lira değerinde… Tişört, pantolon, çamaşırını alıyor. A'dan Z'ye her şeyini 100 levaya alıp Bulgaristan'a gidiyor. Türkiye cennet ülkesi efendim. Ulus Pazarı uluslararası bir pazar. Günde 10 bin turisti ağırlıyoruz. İşler mükemmel, her şey yerinde” dedi. Mevcut kurla birlikte 100 leva 1290 liraya geliyor.