Türkiye Türklerindir Platformu'ndan Ali Babacan'a tepki

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın 'Türklük' ile ilgili yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.

Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları Genel Başkanı Ayhan Türk, Ulus Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan kitle örgütleri adına açıklamalarda bulundu. Türk, hedefin “Türklerin Anadolu’dan çıkarılması planı” olduğunu belirtti. “Türklüğün anayasadan çıkarılması tartışmaya kapalıdır.” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıkladığı temel haklar paketiyle Anayasa’nın 66. maddesindeki vatandaşlık tanımındaki “Türk’tür” vurgusunu, “herkesin kendisini bulacağı bir ifadeyle” değiştireceğini vaat etmişti. Babacan ayrıca Kürtçe anadilde eğitim de getireceğini söylemişti. Babacan’ın programına Gelecek Partisi’nden ve Halkların Demokratik Partisi’nden destek gelmişti. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ise sessiz kalmıştı.

‘SATIN ALINAN SİYASETÇİLER’

Ayhan Türk konuşmasında ‘Eşit yurttaşlık’, ‘anadilde eğitim’ ve ‘özyönetim’ gibi çağrılara da karşı çıktı. Geçen ay platform olarak yayınladıkları bildiri metninin internet üzerinden bireysel imzaya da açıldığını ve kısa sürede 10 bini aşkın imza geldiğini duyurdu. Türk, “Geçen yüzyılda sınırlarımıza dayanan işgal kuvvetlerinin silahlandırdığı ve satın aldığı azınlıklar vardı; bu yüzyılda onların görevini devralmış siyasetçiler ve siyasi partiler var.” cümlelerini kurdu. Türk’ün dört madde ile sonlandırdığı çağrıda şu vurgular öne çıktı:

“Geçen yüzyılda ‘Azınlık Hakları’ bahanesiyle yurdumuzu parçalamak için dört cepheden saldıranların, bu yüzyıldaki tekerlemeleri ‘eşit yurttaşlık, anadilde eğitim, özyönetim’ gibi laflardır… Bu tartışmanın ilk cevabını 15 Mayıs 1919’da Hasan Tahsin, son cevabını 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Sivil toplum örgütü görüntüsü verilmiş yabancı istihbarat servislerinde kurgulandığını bildiğimiz bu türlü ayak oyunları, geldikleri gibi gidenlerin hazımsızlığından ibarettir.”

ALEVİ KURUMLARI DA KATILDI

“Bir kere daha açıkça beyan ederiz ki: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasasından Türklüğün çıkarılması… Etnik grup, mezhep, bölge, din gibi başlıklarla anayasal statüler uydurulması… Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliği altındaki üniter devlet yapısının değiştirilmesi… Anadilde eğitim, özyönetim, bölgesel ayrıcalık, eşit yurttaşlık gibi taleplerle milli birliğin tehdit edilmesi tartışmaya kapalıdır. Bu konularda tartışma arzusu ya da talebi olanlar, yüzyıllar boyunca aldıkları cevabın aynısını, bugün de yarın da alacaktır.”

Açıklamaya imza atan kitle örgütleri içinde Hacı Bektaş Veli Dergahı Vakfı, Kadıncık Ana Derneği, Türkmen Ozanlar Derneği ve Yesevi Bektaşi Oğuz Ocakları gibi Alevi Bektaşi kurumlar dikkat çekti. Alper Aksoy, Gülümser Heper, Namık Kemal Zeybek ve Özcan Yeniçeri gibi isimlerinde desteklediği imzacı diğer kitle örgütleri şöyle: Altın Ordu Cemiyeti, And Anadolu, Ankara Bayburt Kültür Ve Dayanışma Derneği, Ata Derneği, Azerbaycan Milli Kahramanları Tanıtma İçtimai Birliği, Dünya Engelliler Kültür Proje Yardımlaşma Ve İşbirliği Derneği, Dünya İşitme Engelliler Derneği, İlteriş Vakfı, İnsanca Yaşam Derneği, İnternet Medya Ve Basın Birliği Derneği, Orkun Vakfı, Ön Türk Akademisi, Perçem Köyü Derneği, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi, Sinerji Derneği, Son Kale Derneği, Türkiye – Türkmenistan Dostluk Derneği, Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği, Uluslararası Sağlık Eğitim Ve Kültür Turizmi Konfedarasyonu, Yozgatlılar Birlik Vakfı, Zafer Yolcuları Derneği.

ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ?

Babacan, "Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür" hükmünü taşıyan anayasanın 66. maddesine işaret etti. Güçlü bir vatandaşlık anlayışı gerektiğini savunan Babacan, "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.