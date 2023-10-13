Türkiye Turu'nun en uzun etabı nefesleri kesti

Neşe Dilekçioğlu / YENİÇAĞ

24 takımdan 141 bisikletçinin katıldığı 5. etap (180.6) Türkiye'nin en uzun 2. etabı Marmaris-Bodrum/ Yalıkavak'ta dün son bulunmuştu.

Bu etabın galibi ise: Alman bisikletçi, Nicolas Denz, 4.26.27 saat derecesi aldı. Genel klasmanda Kazakistan'a Alexey Lutsenko liderliğini sürdürüyor.

Bugün ise en uzun parkur olan (193.3km) Bodrum-Selçuk parkuru saat 11.45'te Bodrum Merkez, Bodrum kalesi-Marinadan alkışlarla start aldı. Güzergah ise: Güvercinlik, Koruköy, Milas, Bana Gölü, Söke-Kusşdası kavşağı ve Şirince'den geçerek Meryem Ana'ya ulaşacak. Bisikletçiler 3 de tırmanış yapacaklar.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 58.düzenlenen 24 ülkenin katıldığı Türkiye Bisiklet federasyonun düzenlediği uluslar arası alandan 24 takımın katıldığı, dün Bodrum'da başlayan bugün Selçuk ve daha sonra İzmir'de devam edecek etkinlik İzmir'den son etap olarak İstanbul'da Sultanahmet'te noktalanacak.