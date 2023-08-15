Türkiye Ukrayna maçı şifresiz kanalda

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası C Grubu'nun son maçında Türkiye ile Ukrayna karşı karşıyan gelecek. Kazananın grup birincisi olacağı maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Ukrayna maçı şifresiz kanalda

Türkiye'de düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnunvası'nda C Grubu'nda mücadele eden 12 devam, ilk maçında İzlanda'yı 99-72, ikinci maçında ise Bulgaristan'ı 104-66 mağlup ederek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Grubun 3. ve son maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, rakibini mağlup ederek gruptan lider olarak çıkmayı planlıyor

Türkiye - Ukrayna karşılaşması bugün saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye, Ukrayna'yı mağlup etmeyi başarırsa D Grubu'nun 2.'si, mağlup olursa D Grubu'nun 1.'si ile karşılaşacak. Yarı Final maçları 18 Ağustos Cuma günü, Final maçı ise 20 Ağustos Pazar günü oynanacak.

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