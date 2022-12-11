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Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı Fon'a bağlı BOTAŞ'a doğalgaz borusu sattı

Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı, Fon'a bağlı BOTAŞ'a 34 milyon TL’lik doğalgaz borusu sattı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 09:30
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Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı BOTAŞ'a 34 milyon TL’lik doğalgaz borusu sattı

Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı Fon'a bağlı BOTAŞ'a doğalgaz borusu sattı
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Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı Türkiye Varlık Fonu (TVF), kurulduğu 26 Ağustos 2016 tarihinden beri tartışma konusuydu.

Erdoğan, bu yönetim kuruluna da 2018 yılında AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve aynı zamanda Tosyalı Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Fuat Tosyalı’yı atadı.

Ancak Tosyalı, Varlık Fonu’nda yönetici olmasına rağmen fona bağlı kamu şirktleriyle ticari ilişkiler kurdu, şirketlerden milyonlarca liralık ihaleler aldı

BOTAŞ’TAN İHALE ALDI

Tosyalı son olarak Varlık Fonu’na bağlı Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nden (BOTAŞ) ihale aldı. BOTAŞ 25 Ağustos tarihinde Göksun ve Nusaybin ilçeleri doğalgaz boru hattında kullanılmak üzere çelik boru alımı için bir ihale düzenledi. İhaleyi 34 milyon 40 bin TL teklif veren Tosyalı Holding’e bağlı Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi Anonim Şirketi’nin aldığı açıklandı.

Tosyalı, Varlık Fonu’na yönetim kurulu üyesi olduktan sonra fona bağlı BOTAŞ, Türkşeker ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gibi kamu şirketlerinde 14 ayrı ihale aldı. Toplam’da yaklaşık 860 milyon TL’lik ihale aldığı öğrenildi.

Öte yandan Sayıştay’ın denetleyemediği kamuya ait birçok şirket Varlık Fonu’na bağlı. Milyarlarca liralık bir bütçeye sahip fonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı 7 kişilik bir yönetin kurulu yönetiyor.

AKP’Lİ İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET FATİH TOSYALI'NIN AĞABEYİ

Aynı zamanda AKP'li İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’nın da ağabeyi olan Fuat Tosyalı’nın adı ve şirketleri sık sık gündem oluyor. Tosyalı Holding son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nin imar planlarını değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Bakanlığın yaptığı plan değişikliğiyle, Fuat Tosyalı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Tosyalı Holding’in sanayi bölgesinde denizi doldurarak yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde liman inşa etmesinin önü açılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Tosyalı Holding’e doğa ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına rağmen hayata geçirilen Zonguldak Çaycuma’daki Filyos Vadisi’nde 49 yıllığına arazi tahsis etmişti. Tosyalı Holding’in araziye milyarlarca liraya gübre üretim tesisi inşa edeceği açıklanmıştı.

TANK PALETİ DE ALDI

Öte yandan Tosyalı Holding, geçen yaz Ethem Sancak ve Talip Öztürk’e ait BMC'nin 50,1'lik hissesini satın aldı.

Nisan 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019 yılında Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.

Yani bu satışla beraber uzun bir süre gündem olan tank palet fabrikasında en büyük söz sahibi de Tosyalı Holding oldu.

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