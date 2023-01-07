7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İran'dan Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatında büyük düşüş. BOTAŞ duyurdu

İran'dan Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatında büyük düşüş. BOTAŞ duyurdu

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada İran'dan Türkiye'ye olan doğal gaz teslimatında yüzde 70'lik bir azalma olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 18:00
Takip Et

BOTAŞ duyurdu. İran'dan Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatında büyük düşüş

İran'dan Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatında büyük düşüş. BOTAŞ duyurdu
+
Aa
-

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 azaldığını duyurdu.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, arızanın kısa sürede giderilmesi için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak 2023'ten itibaren yüzde 70 oranında eksik teslimat yapılacağı bildirilmiştir.

Arızanın kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplarımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş ve konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kış döneminde bulunduğumuz bu dönemde, ülke genelindeki doğal gaz kullanımının olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınmış olup, ilave gaz ihtiyaçlarımız Doğal Gaz Depolama Tesislerimizden karşılanmaktadır."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Cesur
7.01.2023 18:10
Yıllardır Iran kış gelince hep bu naneyi yiyor.Guvenilmez kaypak bir ülke  
 
Sokrates
7.01.2023 18:04
Ya hiç vermezse? Ya aynısını Rusya'da yaparsa?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Hakkında 69 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Antalya'da bir adam yaktığı evin dumanlarını izledi
﻿Jandarmadan elektronik sigara ve kaçak tütün operasyonu
﻿Jandarmadan elektronik sigara ve kaçak tütün operasyonu
﻿Jandarmadan elektronik sigara ve kaçak tütün operasyonu
﻿Remzi Taşkıran: Atölyem benim mabedim gibidir
﻿Remzi Taşkıran: Atölyem benim mabedim gibidir
﻿Remzi Taşkıran: Atölyem benim mabedim gibidir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.