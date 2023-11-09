Türkiye ve Yunanistan yakınlaşıyor. Dördüncü kez bir araya gelecekler

Türk ve Yunan askeri heyetleri, dördüncü defa aynı masa etrafında bir araya gelmeye hazırlanıyor.

KAYNAK: AA
Türkiye ve Yunanistan yakınlaşıyor. Dördüncü kez bir araya gelecekler

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, deniz ve hava faaliyetleri konularında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Türk ve Yunan savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki ilk görüşme 2010'da Yunanistan'da, ikinci görüşme ise Türkiye'de yapıldı.

Uzun süre ara verilen görüşmelerin üçüncüsü, 21 Şubat 2020'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlendi. Görüşmelerde Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı üzerinde mutabakat sağlandı.

Deniz ve hava faaliyetlerine yönelik işbirliği ve emniyetin artırılmasına dönük görüşmelerin dördüncüsünün ise Ankara'da yapılmasına karar verildi.

Türk ve Yunan askeri heyetleri, Kovid-19 salgının etkili olması nedeniyle 2021'de videokonferans yöntemiyle bir araya geldi.

Toplantının ardından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındı ve "Müteakip toplantının Ankara'da icra edilmesi planlanmaktadır" açıklaması yapıldı.

Bu tarihten sonra yaşanan çeşitli gelişmeler Ege'de tansiyonu yükseltirken, Ankara'da yapılması kararlaştırılan toplantıya yönelik uzun süre gelişme yaşanmadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle Yunanistan'daki tren kazasının ardından iki ülke arasında oluşan pozitif gündem, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmenin ardından daha da hızlandı.

Bu yöndeki çalışmalar kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias görüşmesinde Güven Artırıcı Önlemler toplantılarına yeniden başlaması konusunda mutabık kalındı.

Takvimlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki dördüncü tur askeri Güven Artırıcı Önlemler toplantısının, 13 Kasım Pazartesi günü Ankara'da icra edilmesi kararlaştırıldı.

Uzun aradan sonra yapılacak toplantıda, iki ülke arasındaki birçok konu başlığının ele alınması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılacak toplantıya askeri ve sivil heyetler katılacak.

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