Türkiye Yunanistan’a yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderiyor

Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için yardım elini uzatma kararı aldı.

Türkiye Yunanistan’a yangın söndürme uçağı ve helikopteri gönderiyor

İletişim Başkanlığı, 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopterinin komşu ülkeye gönderileceğini duyurdu.

Yazılı bir açıklama yaparak duyurulan kararda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderileceği belirtildi.

Türkiye, amfibik uçaklar ve yerli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri ile Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkeye yardım sağlayacak.

İletişim Başkanlığı kararı Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı “Türkiye, Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan’a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan’daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak"

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