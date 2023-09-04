Türkiye Yüzyılı’nda artık eğitim de lüks. Okul yolu artık çiçekli bahçeden değil bit pazarından geçiyor

Önümüzdeki hafta tüm düzeylerde eğitim ve öğretim yılı başlarken artan enflasyon ve bunun sonucunda oluşan ekonomik kriz çocuklarını okula gönderen aileleri ekonomik yönden etkiliyor.

Veliler artan kırtasiye masrafları nedeniyle alışveriş için ikinci el ürünlerin satıldığı bit pazarlarına akın etmeye başladı. İzmir Yenişehir’de kurulan bit pazarı, kırtasiye maliyetlerini oldukça düşürdüğü için İzmir’de yaşayan aileler tarafından büyük rağbet görüyor.

VELİLER EN YENİ VE EN TEMİZİNİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Yeni Bir Bakış Gazetesi'nde yer alan habere göre; veliler çoğunlukla yıpranmış ve eskimiş defterler, çantalar, silgi ve cetveller, ayakkabı ve kıyafetlerin içinde en yeni ve temizini bulmaya çalışıyor. Velilerin kimi ilkokula yeni başlayacak çocuğuyla ikinci el pazarına gelirken, kimi veli de çocuğuna içinde bulunduğu zor durumu hissettirmemek için tek başına gidiyor.

BİR ÖĞRENCİNİN KIRTASİYE MASRAFI 5 BİN LİRA

Bir ilkokul öğrencisinin kıyafet, ayakkabı, kalem, çanta gibi okul ihtiyaçlarının tutarı 5 bin TL’yi aşarken ikinci el pazarlarda bu ihtiyaçlar 700 ila 1000 TL arasında bir tutarla karşılanabiliyor.

“MİNİK ÇOCUKLARIN İKİNCİ EL EŞYAYA BİLE SEVİNMESİ İÇİMİ BURKUYOR”

Yenişehir’deki bit pazarında ikinci el okul eşyası satan Burhan Duranay, “Emekli öğretmenim. Her geçen yıl bit pazarına gelip kullanılmış çanta, defter, kalem, silgi alanların sayısı artıyor. Minik çocukların ikinci el eşyaya bile sevinmesi içimi burkuyor” dedi.

KALEM 4, DEFTER 15 TL

Kırtasiye'de 15 TL'ye satılan kurşun kalemi kendilerinin 3-4 TL'ye sattığını da sözlerine ekleyen Duranay, “Örneğin kırtasiyede 40-50 TL’ye satılan kalem kutularını 10 ila 15 liraya satıyorum. Az kullanılmış, yarısından fazlası boş olan defterleri sayfa sayısına göre 5 ila 15 liraya satıyoruz. Yine dışarıda 300 liradan aşağı olmayan çantayı biz 55-60 liraya veriyoruz. Sattığımız tüm ürünler, sıfır ürünlerin neredeyse 5'te 1'i fiyatına. Bu da vatandaşa cazip geliyor. Ben kendim aynı zamanda emekli Almanca öğretmeni olduğum için bulunduğumuz bu ekonomik şartlar hepimizin belini büktü” ifadelerini kullandı.

“YAVRULARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ BU ZOR DURUM BİZLERİ ÇOK ÜZÜYOR”

Bit Pazarı Derneği Başkanı Lütfü Öztimur da hayat pahalılığının geldiği durumu en iyi bit pazarı esnafının gözlemlediğini söyledi. Evlenecek gençlerin çeyizini, evinin eşyasını bile kendilerinden aldığını aktaran Öztimur, “Okula yeni başlayacak minik evlatlarımız da yine anne, babasıyla bit pazarının yolunu tutuyor. Hem minik yavrularımızın hem gençlerimizin içine düştüğü bu zor durum bizleri çok üzüyor. Durum gerçekten çok vahim. İnsanlar artık ucuz olan pazarlara bile gidemeyip pazarda yerlere atılan yiyecekleri topladıklarını görmek ne kadar acı veriyorsa, ilkokula yeni başlayacak çocukların üzerinde başka çocuklarının isimlerinin yazılı olduğu çantaları, kalem kutularını alıp onlarla sevinmeleri de aynı acıyı yaşatıyor” dedi.