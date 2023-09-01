Türkiye'de 3 ayda 216 kişi boğuldu

Havanın ısınması ve yüzme sezonunun başlamasıyla vatandaşlar, deniz, göl, gölet, baraj, akarsu ve sulama kanallarında serinlemeye çalıştı.

Bu dönemlerde güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar, hem suda hem de karada denetimler yaparak vatandaşları bilgilendirdi, uyarılarda bulundu.

Alınan önlemlere rağmen, su kaynaklarına yakın yerleşim yerlerinde boğulma vakaları yaşandı.

Anadolu Ajansının haberlerinden yapılan derlemeye göre, ülke genelinde 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 216 kişi boğuldu, yüzlerce kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı.

Haziran'da 47, temmuzda 76 ve ağustosta 93 kişinin suda hayatını kaybettiği Türkiye'de, en çok ölüm 12 kişi ile 13 Ağustos'ta gerçekleşti.

Bartın'da zıpkınla balık avlamak için denize giren, Sakarya'da nehre düşen, Konya'da Beyşehir Gölü'nde batan teknede bulunan 3 kişi, serinlemek için Tunceli'de Pülümür Çayı'na, Şanlıurfa'da sulama kanalına, Trabzon, Zonguldak, Sinop, Samsun, Antalya ve Hatay'da denize giren 8 kişi ile Elazığ'da serinlemek için çayda yüzen kişi 13 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

EN FAZLA BOĞULMA VAKASI AĞUSTOSTA

Hava sıcaklığının en çok hissedildiği ağustosta 93 kişi serinlemek için girdikleri deniz, göl, gölet gibi su kaynaklarında boğuldu.

Ülke genelinde 15 Ağustos'ta 9 kişi, 16 Ağustos'ta 6 kişi, 3, 6, 7, 8 Ağustos'ta 5'er kişi, 14, 22 Ağustos'ta 4'er kişi, 1, 9, 10, 12, 18, 19, 26, 27 Ağustos’ta 3'er kişi, 4, 5, 24, 28, 29 Ağustos'ta 2'şer kişi, 17, 20, 21, 31 Ağustos'ta ise birer kişi yaşamını yitirdi.

1 Temmuz'da 8 kişi, 16, 24 Temmuz'da 5'er kişi, 2, 8, 9, 14, 15, 23, 29, 30 Temmuz'da 4'er kişi, 17, 28 Temmuz'da 3'er kişi, 3, 10, 20, 22, 25, 26 ve 27 Temmuz'da 2'şer ve 4, 6, 7, 18, 19, 31 Temmuz'da birer kişi boğuldu.

29 Haziran'da 11 kişi, 30 Haziran'da 8 kişi, 17 Haziran'da 4 kişi, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er kişi, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi hayatını kaybetti.

BOĞULMA VAKALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLERDEN BAZILARI

Su kaynaklarına yakın yerleşim yerlerinde boğulma vakalarının azaltılması için AFAD, güvenlik güçleri, belediyeler ve Devlet Su İşleri gibi kurumlar hem güvenlik önlemleri aldı hem de bilgilendirme çalışmaları yürüttü.

Kıyılarda, okullarda binlerce kişiye broşür dağıtan, uyulması gereken kurullar hakkında bilgiler aktaran güvenlik güçleri, suda ve karada yürüttükleri devriye göreviyle olası vakalara müdahale etti.

Trabzon'da Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, boğulma vakalarına karşı bazı bölgelerde sahil şeridine uyarıcı levhalar yerleştirdi.

Van'da deniz polisi ekipleri yüzme sezonu boyunca hem kıyıda hem de kent merkezinde binlerce kişiyi bilgilendirdi, broşür dağıttı. Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, sezon boyunca boğulma vakalarını önlemek için devriye gezdi, suda mahsur kalanların yardımına koştu.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesindeki bazı illerde boğulma vakalarına karşı çocukların güvenli bir ortamda serinlemesi için "yüzme eğitimi" seferberliği başlatıldı.

Gençlik ve Spor il müdürlükleri, belediyeler ve kaymakamlıklar tarafından da boğulma vakalarının önüne geçmek, yaz sıcağından bunalan binlerce çocuk ve gence güvenli ortamda serinleme imkanı sunmak için yüzme kursları düzenlendi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünce, Diyarbakır'da bu yıl 55 okulda 32 bin öğrenciye yönelik bilgilendirme çalışması yapılarak çocuklara riskli alanlarda suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğu anlatıldı.

Sakarya ve Kocaeli sahillerinde ilgili mülki amirlikler tarafından dalga ve rip akıntısı nedeniyle belli zamanlarda denize girilmesi yasaklandı. Sahillerde görev yapan cankurtaranlar, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı.

Su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, yüzlerce kişiyi boğulmaktan kurtardı.

3 AYDA YAŞANAN BOĞULMA VAKALARINDAN BAZILARI

Van'ın Tuşba ilçesinde, 16 Temmuz'da Çarpanak Adası yakınlarında göle giren 27 yaşındaki genç boğuldu.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 17 Temmuz'da ailesiyle girdiği denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 22 Temmuz'da Fırat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti.

Samsun'da 24 Temmuz'da oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede yaşamını yitirdi, aynı gün Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren 2 kuzen boğuldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 29 Temmuz'da düşen topunu almak için gölete giren çocuk boğuldu.

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde, 29 Temmuz'da balık tutmak için botla baraj gölüne açılan polis memuru, botu kıyıya bağlamaya çalıştığı sırada boğularak yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 1 Ağustos'ta serinlemek için Dicle Nehri'ne giren fizyoterapi teknikeri hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde 5 Ağustos'ta Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık üretim tesisinde çalışan kadın mühendis, tekneden suya düşerek yaşamını yitirdi.

Siirt'te 7 Ağustos'ta Botan Çayı'nda akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 8 Ağustos'ta sulama kanalına düşen keçiyi kurtarmak isterken akıntıya kapılan kişi boğuldu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 12 Ağustos'ta Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu boğuldu.

Sinop'ta 15 Ağustos'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren anne, baba ve iki çocukları, tedavi gördükleri hastanelerde yaşam mücadelelerini kaybetti.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 15 Ağustos'ta denize giren teknik direktör Sakıp Özberk hayatını kaybetti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 18 Ağustos'ta hayvan sulama göletine giren 3 kız çocuğundan 2'si hayatını kaybetti.