Türkiye’de binlerce çocuk ve genç okula gidemiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer farkında olmadan itiraf etti

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün 14 Ekim’de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in cevaplaması için verdiği soru önergesi zamanı geçtikten sonra cevaplandı.

Açık lisede okuyan öğrencilere dair verilere ilişkin verilen soru önergesine gelen yanıtta, Açık öğretim ortaokulunda 142.326 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunların 7.774'ünün 18 yaş altı, 134.552'sinin ise 18 yaş üstü olduğunu belirtildi.

Cevapta ayrıca açık öğretim lisesinde ise toplam 1 milyon 112 bin 765 öğrenci öğrenim gördüğü, bunların 232.152'sinin 18 yaş altı, 880.613'ünün ise 18 yaş üstü olduğuna dikkat çekildi.

Soru önergesinde Öztürk’ün bazı sorularına ise cevap verilmedi.

Öztürk, soru önergesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na şu soruları yöneltmişti:

1- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında ortaöğretim kurumu olan liselerimizin 9,10,11 ve 12. sınıflarından (her sınıf için ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla) açık liseye geçen öğrenci sayısı kaçtır?

2- Ortaöğretim çağında olup da açık liseye geçiş yapan öğrencilerin; Kaçı liseye doğrudan açık öğretim ile başlamıştır? Kaçı, örgün eğitimden açık liseye geçiş yapmıştır?

3- Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alındığı 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren açık lisede okuyan öğrenci sayısı kaçtır?

4-Açık lisede okuyan öğrenci sayısındaki değişim yıllar içinde nasıl şekillenmiştir?

5- Ortaöğretimde örgün eğitimden açık liseye geçişin nedenleri araştırılmış mıdır? Araştırma yapılmış ise; ekonomik zorluklar, bir işte çalışma zorunluluğu, akran zorbalığı, disleksi, okuldan soğuma, başarısızlık, üniversiteye hazırlanma vb. nedenlerin açık liseye yönelmedeki etkisi nedir?

6- Açık lisede okuyan öğrenci sayısında yıllar içinde bir artış görülüyorsa Bakanlığınızın bu artışı engellemek için bir çalışması bulunmakta midir?

7- Açık öğretim liselerine devam eden öğrencilerin üniversiteye yerleşme başarı oranı nedir?

8- Ergenlik çağındaki öğrencilerin okul ortamından uzaklaşmasının sebep olduğu ve/veya olacağı psikolojik, sosyolojik sorunlar, kriminal tehditler üzerine Bakanlığınızın bir araştırması bulunmakta mıdır?

9- Bakanlığınızın; Ortaöğretim çağındaki gençlerin, çeşitli suç örgütlerinin ve sorunlu grupların tehdidinden kurtarılması, aynı sosyal imkanlara sahip eğitim hakkından yararlanması için örgün eğitimin cazibesinin arttırılması yönünde bir çalışması bulunmakta midir?

10- Bakanlığınız; öğrencilerin fiili olarak okulda olmadığı bir eğitim sistemini başarı olarak kabul ediyorsa, ilk öğretimde de açık ilköğretim eğitimi yapmayı planlamakta mıdır?