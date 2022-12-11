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Çocuk işçi sayısı 2 milyona dayandı. “AKP eğitime büyük pay ayırdık demesin”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, “Nüfusumuzun 23 milyonu çocuk. Bu çocukların 11 milyonu derin yoksul. 6 milyonu açlık sınırında. 5-17 yaş arası 1 milyon 200 bin çocuk okulda kaydı yok. Çocuk işçi sayısı 2 milyona dayandı” dedi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:14
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Çocuk işçi sayısı 2 milyona dayandı. “AKP eğitime büyük pay ayırdık demesin”

Çocuk işçi sayısı 2 milyona dayandı. “AKP eğitime büyük pay ayırdık demesin”
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, çocuk işçi sorununu meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Sunat, “Eğitime büyük pay ayırdık’ demeyin. Milleti kandırmayın. Nüfusumuzun 23 milyonu çocuk. Bu çocukların 11 milyonu derin yoksul. 6 milyonu açlık sınırında. 5-17 yaş arası 1 milyon 200 bin çocuk okulda kaydı yok. Çocuk işçi sayısı 2 milyona dayandı. Yaz dönemi 5 milyonu buluyor. Milyonlarca çocuğun okula aç gittiği ülkemizde AK Parti iktidarının bütçe tercihlerini kimden yana kullandığına bir örnek, 2021 yılı bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç fazlası olarak kaydedilen 62 milyar niçin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na aktarıldı? Bu para nerede? 5’li çeteye mi verdiniz?” dedi.

Sunat ayrıca, Mesleki Eğitim Merkezleri'nin çırak yetiştirmek yerine özel şirketlerin mevcut çalışanlarına teşvik aldığını iddia etti.

Sunat Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Şirketler çalışanlarını bu kapsama alarak sigorta giderleri ve asgari ücretin yarısını devlete fatura etti. 900 bin kişi kayıt olduysa bunun 700 bini işletmelerin personeli. 40- 50 yaşındaki bir kişiden çırak ve kalfa olur mu" diye sordu.

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ZORUNLU EĞITİM DE NASIL OLMASI GEREKEN EĞITİM SISTEMI PEKİ?
11.12.2022 17:52
ZORUNLU EĞITİM4+4 YAPTILAR OKLA GITMEYEN ÇOCUKLAR NERDE  
 
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