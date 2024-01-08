Türkiye'de bir araba sattı Almanya'da hayat kurdu. 20 bin euroya aldıklarını say say bitiremedi

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de bir araba sattı Almanya'da hayat kurdu. 20 bin euroya aldıklarını say say bitiremedi
Türkiye'de euro karşılığı 20 bin eden arabalarını satarak Almanya'ya yerleşen çift, o parayla adeta bir hayat kurdu.

Döviz kurlarındaki artış sık sık gündem oluyor. Özellikle dövizde yaşanan artışlarla beraber gelen zamlar vatandaşların alım gücünü adeta eritiyor.

Türkiye ile yurt dışındaki para birimlerine göre alım gücü videoları sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.

Türkiye'de 20 bin euroya sattık arabanın parasıyla Almanya'ya yerleşen çiftin videosu da gündem oldu.

Çift 20 bin euro ile Almanya'da aldıklarını say say bitiremedi. "Türkiye'de sattığımız arabayla Almanya'da neler mi aldık" başlığıyla paylaşılan videoda çift, "Arabanın karşılığı 20 bin Euro... Evimizi 2150 Euro depozito ile tuttuk. Beyaz eşyalar yaklaşık 5 bin Euro. Arabamızı 10 bin Euro peşinat, aylık 380 Euro taksitle aldık" dedi.

Türkiye'deki arabalarından çok daha üst model bir araca Almanya'da sahip olan çift arabayı göstererek "İşin en güzel yanı daha iyi bir arabaya sahip olmak" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan videoyu görenler kur farkına rağmen bunca şey alınabilmesi karşısında şoke olurken, Türkiye'deki araç fiyatlarının ne kadar yükseldiğine dikkat çekti.

Kimi kullanıcılar ise Almanya'da geçimin zor olduğunu savunup videonun doğru olmadığını videodakilerin ifade etti.

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