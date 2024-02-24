Türkiye’de boşanmaların en az ve en çok olduğu iller belli oldu

Türkiye’de 2023 yılında boşanan çiftlerin sayısı 171 bin 881 oldu. Bu sayı, Ardahan, Tunceli ve Bayburt’un toplam nüfusundan daha fazla. TÜİK’in evlenme ve boşanma istatistiklerine göre, aynı yıl evlenenlerin sayısı 565 bin 435 olarak kaydedildi.

Boşanmaların en çok yaşandığı şehir İstanbul, en az yaşandığı şehir ise Bayburt’tu. İstanbul’da 33 bin 297, Bayburt’ta ise sadece 77 boşanma gerçekleşti. Boşanma sayısı en yüksek diğer şehirler Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu. Boşanma sayısı en düşük diğer şehirler Hakkari, Ardahan ve Gümüşhane oldu.

Evlenmelerin en çok olduğu şehir de İstanbul’du. İstanbul’da 106 bin 588 evlilik yapıldı. İstanbul’u Ankara, İzmir ve Bursa izledi. Evlenme sayısı en az olan şehir ise Tunceli’ydi. Tunceli’de sadece 419 evlilik yapıldı. Evlenme sayısı en az diğer şehirler Bayburt, Ardahan ve Gümüşhane oldu.