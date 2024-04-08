Türkiye'de dev şirket haftada 4 gün mesaiye geçti. Şirkete iş başvurusu yağıyor

Kaynak: Bloomberg
Türkiye'de dev şirket haftada 4 gün mesaiye geçti. Şirkete iş başvurusu yağıyor
Yalova'da merkezi bulunan Aksa Akrilik, mavi yakalı işçiler de dahil olmak üzere 1200 kişilik bir işgücüne sahip. Dünyanın en büyük akrilik elyaf üreticisi olan ve 502 bin metrekarelik üretim tesisine sahip şirket dört günlük çalışma haftasını kalıcı hale getirdi.

Aksa Akrilik, Türkiye’de dört günlük çalışma haftasını deneyen ve sonrasında bu uygulamayı kalıcı hale getiren ilk şirket oldu. Bu yenilikçi çalışma modeli, şirketin 200 beyaz yakalı çalışanı arasında yüksek katılım ve destek gördü.

CEO Cengiz Taş, bu uygulamanın iş birliği ve ekip ruhunu güçlendirdiğini belirtti. Maaş ve sosyal haklarda değişiklik yapmadan geçilen bu sistem, çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu artırdı.

İlk başlarda haftanın belirli günleri izin olarak belirlense de, şirket daha sonra esnek bir izin düzenine geçti. Aksa’nın mavi yakalı işçileri bu uygulamaya dahil olmasa da, şirket bu deneyimi yapan Türkiye’deki ilk büyük kuruluş oldu.

Dünya genelinde de benzer denemeler artarken, İngiltere ve Almanya’daki şirketler de bu modeli test ediyor. Ancak her şirketin deneyimi olumlu sonuçlanmadı; örneğin Magyar Telekom, pilot uygulamanın beklentileri karşılamaması üzerine eski çalışma düzenine geri döndü.

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