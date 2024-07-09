Türkiye’de doğum hızı dünya ortalamasının altında kaldı. İşte gerçek beka tehdidi

Düzenleme: Kaynak: AA
Türkiye’de doğum hızı dünya ortalamasının altında kaldı. İşte gerçek beka tehdidi

TÜİK, Türkiye'nin nüfus verilerini açıkladı. Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken doğurganlık hızında da dünya ortalamasının altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer aldığı ve dünyanın toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturduğu belirtildi.

Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 15,5 olurken Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 15,1 ile ortalamanın hemen altında kaldı

Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa ortalamasını aştı.


ÇOCUK NÜFUS ORANI AB'DEN YÜKSEK


Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUSU AB'DEN YÜKSEK

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 13,1 ile İrlanda, yüzde 12 ile Danimarka ve yüzde 11,9 Hollanda olduğu tespit edildi.

En düşük genç nüfus oranına sahip ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9 ile Malta, yüzde 9,4 ile Litvanya, yüzde 9,5 ile Bulgaristan ve Slovenya olduğu hesaplandı.

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,1 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu belirlendi.

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