Türkiye'de en çok izlenen dijital platformlar belli oldu

Türkiye’de en çok tercih edilen dijital platformların listesi açıklandı.

Türkiye'de en çok izlenen dijital platformlar belli oldu

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Türkiye'de en çok izlenen dijital içerik platformu ''Sıfır Bir'', ''Çekiç ve Gül Bir Behzat Ç. Hikayesi'' gibi içeriklerle popüler olan BluTV oldu.

Böylece platformlar arası yüzde 38'lik paya sahip olan BluTV, en büyük rakibi Netflix'i geride bırakmayı başardı.

Listenin ikinci sırasında, ülkemize giriş yapan en eski dijital platformlardan biri olan Netflix yer alıyor. ABD merkezli içerik platformu listede yüzde 27'lik paya sahip oldu.

Listenin üçüncü sırasına Amazon Prime Video (yüzde 19) eşlik ediyor. Dördüncü ve beşinci sırada ise yakın zamanda Türkiye'ye giriş yapan Disney+ (yüzde 8) ve MUBI (yüzde 4) yer alıyor.

Sıralamada yer almayan Puhu TV, Exxen ve Gain gibi platformların ise yüzde 4’lük paya sahip.

İŞTE LİSTE

BluTV - Yüzde 38

Netflix - Yüzde 27

Amazon Prime Video - Yüzde 19

Disney+ - Yüzde 8

MUBI - Yüzde 4

Diğer Platformlar - Yüzde 4

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